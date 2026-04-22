De Jong hace historia en el Barça: ya es el neerlandés con más partidos

Frenkie de Jong ya forma parte de la historia del FC Barcelona. El centrocampista alcanzó ante el RC Celta de Vigo su partido oficial número 293 con la camiseta azulgrana, convirtiéndose en el futbolista neerlandés con más encuentros disputados en la historia de la entidad.

Con esta cifra, De Jong supera a Phillip Cocu, que ostentaba el récord con 292 tras su etapa en el club entre 1998 y 2004. El actual segundo capitán azulgrana suma 7 títulos en siete temporadas como culé desde su llegada en 2019 procedente del Ajax, a los que espera añadir LaLiga de este curso.

El ranking histórico de partidos lo completan nombres ilustres: Ronald Koeman (264 partidos), Patrick Kluivert (257 partidos), Michael Reiziger (255), Frank de Boer (214), Johan Neeskens (183) y Johan Cruyff (180), leyenda en el campo y en el banquillo como padre de los filosofía moderna de la entidad.

De hecho, para celebrar la ocasión, el club invitó para el duelo ante el Celta de Vigo al palco presidencial a Cocu y Koeman para pasar el testigo a su compatriota, que entró en el 73' en sustitución de Dani Olmo.

Temporada accidentada

El camino de De Jong hasta esta cifra pudo haber sido aún más rápido teniendo en cuenta que el holandés es una pieza imprescidindible para Hansi Flick en la medular junto a Pedri para llevar el timón del equipo, pero también en el vestuario como uno de los líderes del grupo.

Noticias relacionadas

Sin embargo, la lesión que el neerlandés sufrió en el bíceps distal de la pierna derecha a finales de febrero le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante un mes y medio, perdiéndose 9 partidos, algunos clave como la vuelta de semifinales de Copa contra el Atlético, los octavos de Champions contra el Newcastle y la ida de la eliminatoria de cuartos ante los colchoneros.