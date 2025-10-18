De Jong: "Había gente en el club que me quería vender para sacar pasta"

Frenkie de Jong firmó su renovación con el FC Barcelona el pasado miércoles hasta 2029. El neerlandés, que está siendo clave en el esquema de Flick, ha recuperado su mejor versión tras varias temporadas criticado por parte de la afición azulgrana.

La mala situación económica del club en los últimos años estuvo a punto de llevarse por delante al ex del Ajax. El centrocampista era de los futbolistas que más cobraban en el club y de los que más cotización tenían. Durante unos momentos parecía que su futuro estaba más fuera que dentro, tal y como explicó en una entrevista en El País, él nunca tuvo dudas: “Yo siempre he tenido claro que me quería quedar en el Barcelona. Siempre he estado feliz, con el equipo, con jugar aquí. Hubo una época en la que había más presión, como también hubo otro momento en el que había gente en el club que me quería vender para sacar pasta. Creo que fue en el verano de 2023 o en el de 2022, ahora no lo recuerdo bien”.

En ese contexto, Frenkie reconoció que incluso llegó a entender la postura del club: “El club estaba en un momento económico difícil y yo era un jugador con mercado. Pero yo lo tenía claro: me quería quedar en el Barcelona. Y tenía confianza en que, si estaba bien, iba a jugar. Siempre ha sido así. Al final, cuando tienes contrato, si decides que te quieres quedar, te quedas. Por eso no tenía miedo”, explicó.

Frenkie de Jong en el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA/Marc Graupera

Su etapa en AFC Ajax también le había enseñado a convivir con la presión, aunque señala que la diferencia con el FC Barcelona es estructural. “Aquí cada cinco años hay elecciones. Entonces, es imposible que no haya política. Hay candidatos que quieren ganar votos y necesitan a la prensa”, apuntó, describiendo un entorno en el que el ruido externo es inevitable.

A esa presión se sumó la incertidumbre derivada de sus lesiones hace dos temporadas. Frenkie confesó que fue uno de los momentos más duros a nivel mental de su carrera. No se trataba de miedo, sino de no saber qué iba a pasar. “Normalmente, cuando tienes una lesión en los isquiotibiales sabes que tardas entre cuatro y seis semanas en recuperarte. Pero aquí nadie me podía decir cuánto iba a estar de baja. No sabía si iba a estar así un año o, peor, si me iba a tener que operar”, recordó. Esa sensación lo acompañaba incluso al despertar: “Lo primero que hacía cuando me levantaba era ver cómo lo tenía”.

También habló sobre las críticas que ha recibido a lo largo de los años. Las acepta como parte del juego. “Lo bueno del fútbol es que cada uno puede tener su opinión. Hay gente que piensa que Leo no es el mejor… Nunca puedes convencer a todo el mundo”, dijo con naturalidad. Y añadió: “Es verdad que muchos compañeros y entrenadores siempre han dicho que, si hay un jugador infravalorado, ese soy yo”.

Por último, también se refirió a Lamine Yamal y evitó paternalismos siendo claro sobre su rol. “Lamine tiene que hacer en su vida lo que él crea que tiene que hacer. Mi responsabilidad es ayudarlo dentro del campo. Y ahí él lo hace bien”, subrayó, dejando claro que el talento del joven no necesita tutelas externas, sino un entorno que lo acompañe dentro del terreno de juego.