De Jong y Gavi acuden a entrenar voluntariamente a la Ciutat Esportiva

Pese al revés que supuso quedarse, de nuevo, muy cerca de remontar ante el Atlético, el Barça se despidió de la Champions a manos del mismo verdugo que les apeó de la Copa. Con apenas siete jornadas por delante, los azulgranas deben sentenciar cuanto antes un título de liga que ya acarician gracias a los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El primer paso será ante el Celta el próximo miércoles 22. Cabe recordar que este fin de semana no habrá competición doméstica por la final de la Copa del Rey entre el Atlético y la Real Sociedad.

Aunque la plantilla tiene libre hasta el sábado por la tarde, dos jugadores han decidido acudir voluntariamente este jueves por la mañana a la Ciutat Esportiva: De Jong y Gavi. El andaluz fue titular en el Metropolitano y dejó su sitio, precisamente, al neerlandés en el minuto 81, cuando el equipo buscaba a la desesperada el gol que forzara la prórroga. El ex del Ajax regresó en el derbi tras una lesión en el muslo que le tuvo fuera desde finales de febrero. Ahora, encara el tramo decisivo del curso con el Mundial en el horizonte y con el objetivo de recuperar sensaciones para volver a ser esa pieza clave en el centro del campo de Hansi Flick junto a Pedri.

Por su parte, Gavi también está en fase de retorno, aunque mucho más avanzada. En los últimos dos partidos ha vuelto a demostrar la misma competitividad de siempre. La lesión del de Los Palacios fue especialmente grave y, tras jugar solo las dos primeras jornadas en agosto, no pudo volver hasta el 15 de marzo ante el Sevilla. Hansi Flick lo ha ido reintroduciendo poco a poco, y tanto ante el Espanyol como en el duelo ante el Atlético fue titular con nota. Su vuelta es vital para inyectar esa intensidad y carácter que el equipo tanto echaba de menos.

Es un gesto de reivindicación de dos futbolistas que han superado contratiempos difíciles este año. Aunque la temporada entre en su recta final, ambos quieren estar al máximo nivel y sentirse importantes. El partido ante el Celta está a la vuelta de la esquina y ni Gavi ni De Jong quieren perder el foco para ayudar al Barça en el asalto final a la liga.