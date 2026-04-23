De Jong elige a su excompañero más infravalorado

Frenkie de Jong alcanzó ante el Celta una cifra histórica con el Barça: 293 partidos, convirtiéndose en el jugador de Países Bajos con más encuentros disputados con la camiseta azulgrana. El mediocampista atendió a los canales del club, donde repasó el momento del equipo, su evolución y algunas referencias clave en su carrera.

De Jong, que respondió a las preguntas de los aficionados, destacó la ambición del grupo en este tramo decisivo de la temporada: “No es difícil porque toda la temporada hemos jugado para ganar LaLiga y ahora estamos cerca con el mejor momento de la temporada por llegar. Así que estamos emocionados. Tenemos que seguir ganando y llegará el título”.

El neerlandés también puso en valor la concentración del grupo tras la eliminación de la Champions: “Tuvimos un poco de tiempo para descansar, descanso mental, pero creo que hubiera ido igual si hubiéramos jugado en tres días, porque el equipo está enchufado”.

Su posición favorita

A nivel individual, reflexionó sobre su rol en el campo y cómo ha ido moldeando su juego con el paso del tiempo. Ante el Celta jugó de mediapunta pero dejó claro que se siente más cómodo en la base de la jugada.

“Cada posición es diferente pero siempre trato de jugar a mí manera. Intento dar lo mejor de mí mismo. Me encuentro más cómodo como mediocampista, especialmente en la posición donde puedo tocar más balones y envuelto en el juego. Así que te diré en una posición donde esté involucrado en el juego. Creo que mi juego es intuitivo pero cuando tienes más experiencia ves más clara la jugada pero creo que es algo que tengo dentro”.

El internacional neerlandés también se detuvo en sus referentes futbolísticos, señalando la influencia familiar en su admiración por una leyenda del club: “Mi padre es muy fan de Cruyff y de pequeño ví muchos videos de él. Es el jugador de cualquier época que escogería para jugar a su lado. Creo que seguiría siendo el mejor si jugara ahora porque era muy inteligente”.

Sobre su momento favorito en el Barça, fue tajante: “Mi momento favorito con el Barça es ganar Ligas pero disfruto cada día. Aún no me acostumbro a ser jugador del Barça y disfruto cada día”.

Por último, repasó algunas figuras importantes en su carrera: “Siempre fui muy fan de Messi. Fue mi ídolo pero ahora que soy futbolista no tengo un rol model. De Jong también apuntó que considera a Jordi Alba como "su excompañero más infravalorado", a Gavi como "el más divertido" y a Modric con "el rival más complicado".