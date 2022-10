De Jong, disgustado con su situación en el Barça

El holandés no ha sido titular en ninguno de los partidos importantes del Barça este curso En Liga solo ha salido tres veces en el once. Gavi, Pedri y Busquets le comen los minutos

Frenkie de Jong fue uno de los protagonistas del mercado estival. El Barça estuvo cerca de venderle al Manchester United, pero el holandés decidió quedarse y lo hizo sin rebajarse el salario a pesar que desde el club le dejaron claro que su renovación era inasumible.

El holandés apostó en su día por el Barça y pensaba que iba a tener un papel determinante en el nuevo proyecto de Xavi, pero la realidad es otra. El entrenador no cuenta con él para los partidos importantes y el centrocampista comienza a estar disgustado con su situación. Hoy por hoy es suplente en los partidos importantes y habrá que ver si Xavi le encuentra espacio en el clásico. Difícil.

De Jong era titular indiscutible el curso pasado aunque acabó el curso con amargura. Xavi siempre le escogía como primer cambio en el equipo y al holandés se le vio molesto en algunas sustituciones aunque lo asumió con profesionalidad.

Este verano ya intuyó que la cosa no iba bien cuando en pretemporada le colocaron como central en alguno de los partidos amistosos de verano, pero el tiempo ha ido confirmando su nuevo rol en el equipo y no está a gusto. Quiere más minutos y, sobre todo, más protagonismo en esos partidos llamados como decisivos por la entidad del rival.

Xavi recuerda que Frenkie de Jong ya ha jugado de central y que puede hacerlo bien en esta posición | FCB

La realidad es que De Jong no ha sido titular en el duelo más complicado jugado hasta ahora en la Liga contra el Sevilla, ni tampoco salió en el once ante el Bayern en Munich, ni ante el Inter en el comprometido choque que acabó en empate a tres.

El encuentro con los italianos en Milán se lo perdió por lesión. Su suplencia es significativa ya que Xavi parece tener claro que el centro del campo del Barça es, indiscutiblemente, para Busquets, Gavi y Pedri, los tres que apuntan a titulares ante el Madrid.

El centrocampista holandés esperaba que su suerte cambiara y, sobre todo, intuía que podía regresar al once en el choque ante el Inter, pero no fue así. Si en Madrid sucede la misma situación, el holandés ya tendrá bastante claro su destino durante la temporada.



| Xavi Ferrandiz

Pese a todo, De Jong estuvo bien en la parte final ante los italianos y fue capaz de revolucionar al equipo en los minutos finales con sus galopadas hacia la portería rival. Sí que es cierto que el Barça no frenó su sangría, pero el holandés pisó el césped con un Barça muy necesitado y el partido absolutamente enloquecido por lo que poco más pudo hacer.

La situación de De Jong podría tener consecuencias de futuro. Porque el holandés ahora tiene por delante a dos jóvenes jugadores que le quitan el puesto como son Gavi y Pedri, dos de los futbolistas que mejor están rindiendo y se están salvando de la quema.

Xavi no le acaba de ver en la posición de Busquets y, por ello, el club busca un recambio de cara a junio que podría volver a taparle la titularidad. Si eso continúa así no sería extraño que el holandés meditara una salida aunque su gran objetivo es triunfar en el Barça. Ahora mismo sabe que es suplente y eso no entra en sus planes.

El Manchester United ha ido manteniendo contactos con su entorno y, desde Inglaterra, aseguran que mantienen las puertas abiertas para que se sume a su proyecto. Ahí no solo sería titular fijo sino el estandarte del proyecto de Ten Hag, algo que en el Barça ha ido perdiendo con el tiempo.

El holandés espera jugar el clásico y tener muchos minutos de aquí al Mundial. Si eso no se da, su disgusto irá en aumento.