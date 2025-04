De Jong, el 'desatascador' de Flick

Con la exigencia del calendario de estos últimos dos meses de competición y con los tres títulos en juego todavía, es más importante que nunca dosificar esfuerzos. En este sentido, Hansi Flick optó por dar descanso a Cubarsí y Frenkie de Jong, quienes comenzaron sentados en el banquillo de Butarque. Araujo se situó como acompañante en el eje de la zaga y Eric Garcia adelantó su posición hasta la del mediocentro.

El principal problema del Barça contra el Leganés durante la primera parte fue la lenta circulación del balón. No había fluidez y los delanteros apenas tuvieron ocasiones para perforar la portería de Dmitrovic. En este contexto, es donde se le ven las costuras a un Ronald Araujo, quien no es un especialista en sacar el balón jugado desde atrás, aunque tiene otras muchas virtudes. Pero esta no.

Flick lo vio claro y en el descanso ordenó un cambio: minutos para De Jong en detrimento del uruguayo. El neerlandés se situó en la sala de máquinas, acompañando a Pedri; mientras que Eric regresó al eje de la zaga como pareja de Iñigo Martínez.

Con el ‘21’ culé en el terreno de juego, el Barça respiró a otro ritmo y en los primeros compases del segundo tiempo llegó el primero y único tanto del encuentro: recuperación de Gerard Martín, centro raso de Raphinha por el carril zurdo y Jorge Sáenz, antes de que pudiese rematar Lewandowski –ya con la caña a punto– se anotó en propia puerta.

De Jong cerró sus 45 minutos con un 96% de precisión en sus pases (44 de 46), realizando un pase clave y otro de ellos largo y preciso. Además, también ganó dos de los cuatro duelos por tierra en los que se vio inmerso.

Uno más para la causa

Flick ha conseguido recuperar a un futbolista que estaba desconectado mentalmente de la plantilla. Desde aquella final de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Arabia, con triunfo inapelable de los culés por 2-5, el neerlandés solo se ha perdido un partido, la visita liguera al Metropolitano, y por gastroenteritis. En lo que llevamos de año acumula 21 encuentros en los que ha anotado un gol y ha repartido una asistencia.

El neerlandés ha dado un paso adelante en su juego, pero también en su actitud. El tercer capitán de la plantilla ejerce como tal, ahora ya sí, dentro y fuera del terreno de juego. Logró adelantar a Marc Casadó como mediocentro titular y es la primera opción del Barça para situarse en esta posición.

El esguince de tobillo que le impidió estar con el equipo durante el primer tramo de la temporada ya está completamente superado. Frenkie de Jong vuelve a sonreír, a sentirse importante y llega más preparado que nunca para el tramo final y decisivo de la temporada. Restan nueve encuentros, que podrían ser 12 si el Barça alcanza la final de la Champions y su rol apunta a ser clave en la carrera por triplete.

En este contexto, es más fácil pensar que la dirección deportiva del club blaugrana y el futbolista, junto a su agente, puedan llegar a un acuerdo para su renovación contractual, que finaliza el 30 de junio de 2026. Una de las máximas de Deco es no tener a jugadores con un solo año de contrato en la plantilla, para evitar que puedan salir a coste cero. Su carpeta es una de las prioritarias a tratar durante los próximos meses.