De Jong es el buen propósito de 2025

Lo ha pasado muy mal y en demasiadas ocasiones se le señaló como uno de los culpables de ciertas situaciones adversas que esta temporada ha vivido el Barça. Seguramente algo de culpa tenía por el bajo rendimiento que el futbolista estaba dando. No ayudaba absolutamente nada las malas sensaciones que arrastró durante tanto tiempo a causa de sus problemas en el tobillo. La pasada temporada llegó a perderse veinte partidos por este motivo.

Se le esperaba durante la pretemporada tras caerse de la Eurocopa con la selección holandesa, pero ni siquiera pudo unirse a sus compañeros en la gira por tierras estadounidenses, así que se optó por la calma y en el arranque de la temporada se perdió también el debut de Champions y ocho jornada de Ligas. Su regreso al equipo, aunque de forma paulatina y sin ser la mayoría de veces titular, coincidió con la racha negativa del equipo en el torneo doméstico, algo que se asoció a las dudas que presentaba en su juego.

De Jong no podía ocultar el malestar en su rostro cada vez que no le salían las cosas, pero Hansi Flick, lejos de dejarle caer y pese a que desde el club estarían encantados con una venta, confía a ciegas en la calidad del holandés y se marcó como algo prioritario recuperarle para la causa. Los quiere a todos enchufados porque esa es la clave de una plantilla campeona. Por eso, pese a que no su fútbol no acababa de arrancar, siguió mimándole y dándole minutos.

Despegue tras la Supercopa

La respuesta del jugador fue marcarse el propósito de regresar a su mejor nivel, olvidar de una vez por todas los problemas que le ha causado su tobillo y, sobre todo, pasar página a muchos meses de desánimo fruto de su físico. El mes de enero le ha servido para todo ello y, de hecho, solo se quedó sin disputar ni un solo minuto en la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante el Real Madrid, aunque sí estuvo diecisiete minutos ante el Athletic en las semis.

Flick durante un entrenamiento / sport

Se rodó ante en Barbastro jugando lo noventa minutos para, a partir de la eliminatoria de Copa ante el Betis, empezar a ser, de nuevo, importante. Ese día jugó un muy buen partido en un 5-1 del que participó de inicio a fin. De hecho, puede decirse que aquel encuentro le sirvió de click, como una especia de antes y un después porque, de forma ya definitiva, había olvidado las molestias que, en algún momento, hubo quien incluso las veía más mentales que reales. De Jong ya ha espantado todos sus fantasmas y está listo para devolver la confianza de su entrenador. De aquí a final de temporada será importante.