De Jong-Barça, historia de una relación complicada

El Barça anunció el fichaje de Frenkie de Jong el 23 de enero de 2019, aunque el centrocampista neerlandés no se incorporó al club hasta el siguiente verano. El club azulgrana se hacía con los servicios de uno de los jugadores más cotizados de Europa tras el gran nivel mostrado por el Ajax en la Champions. Cerró la operación por 75 millones de euros fijos más once en variables y el jugador firmó contrato por cinco temporadas. Ya entonces, quien era director general del Barça, Òscar Grau, cuestionó al presidente, Josep Maria Bartomeu, sobre la cuantía de la operación. No sabía cómo iban a pagar. La situación se agravó un año después con la pandemia del coronavirus.

La primera temporada del neerlandés en el Barça fue convulsa, con relevo en el banquillo de Ernesto Valverde por Quique Setién, la aparición del Covid-19, la suspensión de la actividad, el regreso perdiendo la Liga y la traca final con el 2-8 de Lisboa. Poco después de iniciar su segunda temporada como azulgrana se produjo un hecho que ha marcado la relación del neerlandés con el club en los últimos años. En octubre de 2020, por sorpresa, el Barça anunció la ampliación contractual de Piqué, Ter Stegen, Lenglet y el propio De Jong. No le tocaba ampliar contrato al neerlandés, pues iniciaba su segundo curso en el club, pero lo hizo a petición de Bartomeu para ayudar a un Barça con una caída espectacular de ingresos por culpa de la pandemia. Firmó hasta el 2026 y difería su sueldo. Es decir, pasaba a cobrar menos en los primeros años de su nuevo contrato y las cantidades que dejaba de percibir, las cobraría en los últimos años de contrato.

El Manchester United

Ese mismo año, Bartomeu presentó la dimisión tras ver como se le ponía una moción de censura y Joan Laporta ganó las elecciones celebradas el 7 de marzo de 2021. La directiva entrante se encontró una situación económica peor que mala. Los contratos heredados pesaban mucho para poder reflotarla y a uno de los jugadores que se intentó vender fue a De Jong. En verano de 2022, el Barça recibió una suculenta oferta del Manchester United por el neerlandés de 75 millones fijos más diez en variables. El por aquel entonces director deportivo del club, Mateu Alemany, quiso forzar la marcha de De Jong. Se ingresaba una buena suma de dinero y el Barça se libraba de un contrato inasumible. Alemany incluso amenazó con llevar aquellas renovaciones a la justicia y De Jong se pasó la pretemporada, ya con Xavi en el banquillo, jugando de central. De hecho, fue suplente hasta que se cerró el mercado de fichajes, negándose a salir del Barça.

Joan Laporta y Frenkie de Jong, antes de la final de la Supercopa de España de 2021 / FC Barcelona

Todo aquello, enfadó mucho al jugador y también a su agente y la relación con la dirección deportiva quedó tocada. Un año después, sin embargo, hubo relevo en la dirección deportiva. Deco sustituyó a Mateu Alemany y el brasileño ha ido poco a poco reconduciendo la situación y limando asperezas con el futbolista. Ya le presentó una oferta de renovación la pasada temporada que acabó caducando y ahora, una vez el neerlandés ha olvidado de forma definitiva la lesión en un tobillo que le martirizó la pasada temporada y al inicio de la actual, le ha presentado otra para ampliar contrato por tres temporadas con el mismo sueldo y ya sin cantidades diferidas. La relación ahora entre el club y De Jong es buena y se espera el sí del futbolista en las próximas semanas.