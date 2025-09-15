De Jong apura para Newcastle

Frenkie de Jong regresó antes de tiempo de la concentración con Holanda en el último parón de selecciones. El centrocampista solo disputó el primer encuentro ante Polonia y se perdió el segundo ante Lituania por unos problemas en el glúteo que el Barça definió como "molestias en el músculo obturador externo de la pierna derecha".

Fue baja para recibir al Valencia, partido en el que Marc Casadó ejerció de pivote junto a Pedri. El canterano jugó un gran partido, poniéndoselo difícil a Hansi Flick de cara al debut en la Champions ante el Newcastle en Inglaterra. Sin embargo, es posible que tenga competencia porque Frenkie espera llegar al duelo europeo.

De hecho, el jugador volvió a ejercitarse este lunes con el resto de sus compañeros en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. No con todos porque los titulares, tras el esfuerzo realizado para golear al Valencia, realizaron trabajo de recuperación.

Apunta a la Champions

No así De Jong, que arrancó con quienes tenían previsto trabajar con normalidad. Es la primera vez que, desde que regresó de la convocatoria con Países Bajos, se une al grupo para entrenarse, síntoma de que las molestias, poco a poco, van remitiendo y de que, si no pasa nada, podrá entrar en la lista de Flick para viajar a Newcastle.

Frenkie de Jong, en el partido contra el Rayo Vallecano / Dani Barbeito

Frenkie de Jong se ha perdido ya varios partidos esta temporada por diversas circunstancias. No viajó a Valencia para disputar la segunda jornada de Liga ante el Levante porque tuvo permiso por paternidad, mientras que, como decíamos, se perdió el encuentro ante los che por lesión.

De hecho, de los cuatro partidos oficiales jugados, solo participó, aunque en ambos casos los noventa minutos, en el debut ante el Mallorca con victoria por 0-3 y ante el Rayo Vallecano en Madrid, donde el Barça dejó escapar los dos únicos puntos de momento del campeonato.