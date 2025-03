Jonathan Tah toma una decisión sobre su futuro

Jonathan Tah ha despejado una de las grandes dudas sobre su futuro. El central del Bayer 04 Leverkusen ya ha tomado una decisión respecto a su próximo destino cuando finalice su contrato en junio de 2025, al menos sobre dónde no jugará. Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el central de 28 años no fichará por el Bayern de Múnich, pese a que en 2024 estuvo muy cerca de recalar en el club bávaro.

Durante el pasado verano, Max Eberl, director deportivo del Bayern, intentó cerrar su incorporación, pero la operación se frustró debido a la política financiera del club, que optó por la austeridad. Durante meses, se especuló con que los muniqueses volverían a la carga para cerrar su llegada como agente libre en 2025, pero esa vía también quedó descartada por la dirección deportiva de Múnich. Así, ni el jugador ni la directiva del Bayern contemplan unir sus caminos.

Por su parte, el Leverkusen ya ha asumido que su zaguero no renovará. Tah tiene la mirada puesta en una nueva aventura fuera de la Bundesliga y varios clubes europeos siguen sus pasos. Uno de los principales candidatos es el FC Barcelona, que lleva tiempo observando de cerca su situación, aunque como confirmó SPORT en la entrevista con Deco, director deportivo del Barça, el club ha optado por congelar las negociaciones en las últimas semanas mientras analiza la viabilidad de la operación.

"Hay muchas variables que nosotros no controlamos, pero la idea está ahí y sabemos lo que queremos. Si la pregunta se refiere a si tenemos cuatro centrales, será difícil traer algo, es verdad", comentó sobre la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada con Cubarsí, Iñigo, Araujo y Eric en nómina.

Sin embargo, la llegada de Tah contaría con el respaldo de Hansi Flick, quien conoce al central y lo considera un refuerzo de calidad para la zaga culé. Un movimiento, no obstante, que no se trabajará si este verano no se producen salidas en el centro de la zaga.

Lo que está claro es que con el Bayern fuera de la ecuación y su etapa en Leverkusen llegando a su fin, Tah parece tener claro que su próximo paso lo llevará al extranjero y ahí, el Barça deberá moverse rápido si finalmente se decide por la incorporación del central alemán en el próximo mercado de fichajes.