Jonathan Tah: "Pronto decidiré mi futuro"

Jonathan Tah se convertirá en agente libre el próximo 30 de junio. El central alemán no renovará su contrato con el Bayer Leverkusen y los grandes clubes de Europa están al tanto de la situación. El equipo que lidera la carrera para hacerse con los servicios de Tah es el FC Barcelona, que le considera una oportunidad de mercado, pues llegaría a coste cero. De hecho, se llegó a asegurar que el acuerdo entre el Barça y el zaguero estaba cerrado. Jonathan Tah se ha pronunciado al respecto.

En una entrevista al programa 'Transfer Update' de Sky Sports Deutschland, el internacional germano ha querido acalarar que por el momento no ha tomado ninguna decisión definitiva: "Hasta ahora no se ha decidido nada. Estoy completamente concentrado en tener éxito con el Leverkusen. Tomaré mi decisión pronto y cuando lo haya hecho, lo comunicaré", ha declarado Tah.

Estas declaraciones del zaguero del Leverkusen llegan en un momento en el que el futuro del eje de la zaga azulgrana de cara a la próxima temporada es incierto. Pau Cubarsí e Iñigo Martínez se han asentado en el once titular del Barcelona y cuentan con toda la confianza de Flick. Sin embargo, la continuidad de Ronald Araujo no está asegurada. El club tiene la intención de renovar al uruguayo, pero en los últimos días, el jugador ha jugado al despiste y ha surgido el fuerte interés de la Juventus. Por otro lado, la llegada de Jonathan Tah podría comportar la salida de más centrales para evitar un overbooking en esta demarcación. Christenen y Eric Garcia no tienen el puesto asegurado.

De todos modos, pese a las palabras de Tah en las que echa balones fuera, el Barça mantiene su interés. No obstante, otros clubes como el Bayern de Múnich o el Inter no se dan por vencidos. Cabe recordar que el Barcelona ya intentó incorporar al alemán el pasado verano, pero las altas exigencias del Leverkusen pospusieron la operación.