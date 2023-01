Jonathan Soriano: la travesía por Arabia del pichichi del Barça Atlètic

El máximo goleador histórico del filial blaugrana tuvo una breve etapa en el Al-Hilal Riad pasó a ser su nuevo hogar en 2019, junto a su mujer y tres hijas, ciudad que acogerá la Supercopa de España

Muchos recordarán a Jonathan Soriano por su paso por el Miniestadi, donde se atiborró a anotar goles. También por ser emblema del Red Bull Salzburgo durante un lustro. Tanto en el Barça Atlètic (59) como en club austríaco (172) mantiene en la actualidad el honor de ser el máximo goleador histórico. No obstante, la trayectoria del delantero también tuvo tintes exóticos, llegando a jugar en China y Arabia Saudí.

Su caso fue atípico por completo. Llegó al Barça Atlètic como un 'veterano', casado y con dos hijas. "Al principio fue muy complicado. Mi último partido en el Espanyol fue en enero, como capitán y en el Camp Nou. Me fui al Albacete porque Pochettino quería a Iván Alonso. Me dijo: ‘o te vas al Albacete o te dejo sin ficha’. En el Albacete me dijeron que el equipo ya estaba hecho y no jugué nada. Cuando fiché por el Barça B, la afición me miró con unos ojos diferentes. Yo era del Espanyol y ya llevaba unos cuantos partidos en Primera y estaba fichando por un filial de Segunda B. En el debut nos metió un 3-0 el Badalona, en la segunda jornada empatamos y empezó el runrún", relata Soriano en declaraciones a SPORT.

Le tocó aceptar el rol de mentor en un vestuario plagado de jóvenes imberbes. "Armando Lozano y yo éramos los veteranos, nos mirábamos y decíamos ‘somos los padres’ y solo tenía 23 años", comenta, recordando que "estaba Thiago que subía de juvenil, Muniesa quizá era cadete, también estaba Gai Assulin…"

El rumbo del barco se enderezó y, bajo las órdenes de Luis Enrique, el filial blaugrana logró el ascenso a la categoría de plata del fútbol español con la inestimable ayuda de Jonathan Soriano. Se atiborró a marcar goles, se le caían de los bolsillos. Un rendimiento que le sirvió para debutar con el primer equipo y ganarse un hueco en la pretemporada de 2011. "Aunque fuera por la prensa, se especulaba que pudiese ser el tercer delantero, con la llegada de Villa. En la final de la Copa Audi contra el Bayern me lesioné la rodilla y ahí ya… Tuve esa ilusión de ¿y por qué no?", rememora.

Una masterclass constante

Jugó bajo las órdenes de Guardiola y de Luis Enrique -con quien tejió una relación personal más allá de los terrenos de juego- y entrenó con Xavi Hernández. Ustedes me dirán. Jon evoca su etapa como blaugrana como un "sueño".

Poniendo el foco en el Barça actual, explica que "se necesita tiempo y tranquilidad para ir acoplando a tantos jugadores nuevos" y que, todavía, "no hemos podido ver 90 minutos perfectos".

Asimismo, vislumbra un nuevo Barça en el que "se verá otro fútbol, no tan brillante, pero igual de efectivo" y que "sin querer comparaciones, quizá tenemos que acostumbrarnos a ser un poco lo que es el Madrid, que no necesita el 70% de la posesión, sabe defender bien, salir a la contra, tener partidos no tan buenos y ganarlos…".

Trotamundos

Con su etapa en el Barça ya quemada, puso rumbo al Salzburgo donde superó los 200 partidos y rozó las dos centenas de goles. Se embarcó en la aventura del fútbol chino durante dos años antes de ir a Arabia Saudí, donde sus recuerdos no son los mejores, precisamente.

"Venía de China, donde se me acabó el contrato. Lo que me salió por aquí cerca, no me satisfacía. Era una manera de seguir jugando a fútbol y ganando dinero, no te voy a engañar. Me fichó Jorge Jesus para empezar el 1 de enero, el día 31 le echaron y el siguiente entrenador tenía otros planes, con otros jugadores", apunta Soriano.

El delantero reconoce que aquellos ocho meses "fueron duros, no sé por qué, pero me esperaba otra cosa". Además, "fui con mi mujer y tres hijas... no es el mejor país para ir con mujeres. Mucho calor, no hay sitios para pasear, solo hay centros comerciales... se me hizo complicado".

El componente económico ayuda a decantar la balanza para muchos jugadores extranjeros. "Arabia está invirtiendo mucho dinero en jugadores extranjeros para potenciar su liga. Obviamente, no nos podemos engañar, lo que te atrae de Arabia es el aspecto económico", explica nuestro protagonista.

Una tradición futbolística en auge

El país, que acogerá la Supercopa de España por tercera ocasión, tuvo su carta de presentación a gran parte del mundo, logrando remontar a Argentina (1-2) en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Motivo por el cual se decretó fiesta nacional al día siguiente.

Soriano reconoce que se llevó "una grata sorpresa" al ver el nivel de los jugadores en Arabia, comparado con el que vio en China. También se sorprendió del triunfo ante la vigente campeona del mundo, pero, de la misma forma, pensó que si unos se dormían y los otros hacían un grandísimo partido, había opciones.