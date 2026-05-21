Jonathan Soriano: “A Lewandowski le exigirán en Arabia”

Jonathan Soriano, 40 años, se ha convertido en un reputado analista en los medios de comunicación. Su dilatada experiencia le permite ver el fútbol con una perspectiva privilegiada y atiende a SPORT para analizar el que se presume como el nuevo destino de Robert Lewandowski, el Al Hilal de Arabia Saudí, aunque en las últimas horas ha salido la opción del Al Ittihad de Yeda.

¿Qué nos puede contar de su experiencia en la temporada 2018-19 en el Al Hilal?

Era una época en que Arabia no había estallado y empezaba a haber jugadores extranjeros. Ahora hay algo más de seriedad, era un club muy grande. Cuando ibas a otros estadios había mucha diferencia, jugaba Champions asiática y comparado con otros equipos, había mucha distancia..

¿Realmente es tan importante el Al Hilal?

Sí, se notaba por toda la zona. Íbamos a Qatar, Egipto, Dubai... y era el equipo más seguido, fuera de casa, cambiábamos de país y había mucha gente del Al Hilal, que vivían fuera y nos seguían.

"Te tienes que adaptar, no puedes ir con pantalón corto, las mujeres con vestido largo... y por el calor, la vida es de noche"

¿Cómo fue su adaptación?

Es otra cultura. Antes, por ejemplo, estuve en Austria donde son más cerrados, no son tan de la broma como aquí, muy europeos. Los árabes son musulmanes y cumplen el rezo a rajatabla. Si tocaba rezar, se paraba el entrenamiento, se retrasaba o movía de horas. Cuando ibas por los centros comerciales, te llamaban la atención si iba con pantalón corto. Había la policía religiosa, las mujeres debían ir con vestidos largos, yo iba con mi mujer y mis tres niñas y todo era más especial. Es una cuestión de adaptarse.

Pero los futbolistas viven en villas particulares, ¿cierto?

Si, son zonas cerradas para extranjeros que pueden hacer su vida normal. No te falta de nada, con gimnasios, tiendas, restaurantes... es una zona muy delimitada. Si salías de allí, debes adaptarte al estilo de vida. En mi época creo que era más difícil con las mujeres. Eso sí, cuando llega el calor, no haces nada durante el día, la vida es nocturna y cuando es la época del Ramadán, tienen sus normas. Hay que adaptarse.

Jonathan Soriano fue un jugador aventurero / JOSEP MARIA AROLAS

¿Y cómo era futbolísticamente?

Diferente. Te tocaba entrenar a las 22.00 h. de la noche por el calor, llegabas de madrugada a casa y luego tenía que hacer de padre, llevar las niñas al colegio, estar con la mujer. Para ellos es lo contrario. El árabe vive de noche, se va a cenar, a tomar algo y luego se levantaba a las 15.00 h. Cuando llegaba el horario de verano era complicado.

¿Cómo valora la decisión que ha tomado Lewandowski?

Es una decisión complicada. La situación del Barça le habrán dejado ver que es una segunda opción y su decisión es muy respetable. Hizo un gran esfuerzo viniendo al Barça. Valorando su edad y el tiempo que ha jugado, ha cumplido. Lo ha dado todo para el Barça. Si quiere hacer el último gran contrato, lo entiendo. No es que me ponga en el mismo cajón que él, pero la vida del futbolista es corta y cada uno sabe lo que quiere. Si lo hace con 38 años, tiene sentido, dos años y seguir compitiendo en la Liga árabe.

¿Le costará adaptarse?

No, no creo. Siempre que ha cambiado de club, del Borussia al Bayern, del Bayern al Barça, ha sido en plenitud. Donde marcha quizá no le pedirán los grandes números de antes, pero servirá de un gran impulso como Cristiano, Benzema, Lewandowski es un reclamo para la Liga árabe. No dará el rendimiento de los primeros años en el Barça, pero dentro de su nivel, puede ayudar mucho.

Hay que ver a jugadores como Modric o Joaquín. La diferencia cuando llegas a 38 o 39 años llega cuando dejas de jugar

¿No echará de menos una Liga más competitiva?

Cuando cumples años, lo peor es no jugar. Se nota en todos los ámbitos, en los entrenamientos, los ratos que te toca jugar en los partidos. Un jugador que juega mucho y físicamente está bien puede continuar mucho tiempo. Hay que ver a jugadores como Modric o Joaquín. La diferencia cuando llegas a 38 o 39 años llega cuando dejas de jugar.

Es lo que aquí quizá le estaba pasando...

La edad da igual en el sentido de que para 20 o 25 minutos siempre puedes ayudar, pero después cuando te piden 60 o 70 minutos de competición, cambia mucho ser titular habitual o suplente. La decisión de Lewandowski es porque se ve como ser titular. Aquí el nivel diferente por el ritmo de competición que existe.

¿Cree que en el Al Hilal encontrará lo que busca en caso de que cierre su fichaje?

Le ayudará mucho. Lewandowski ha estado en muy buenos equipos, como el Barça o Bayern y te vas a Arabia pero no solo por el dinero, sino que estará en un equipo ganador. Se marcha para marcar goles y competir.

Jonathan Soriano, en su etapa como futbolista del Barça / JAVI FERRANDIZ

O sea, ¿que no va a retirarse?

No se le perderá pista. Le van a exigir. El Al Hilal es un equipo que lucha por la Champions asiática, por el campeonato local, por todo. A Lewandowski le exigirán en uno de los equipos más grandes de Asia. Es un reclamo aún más grande para conseguir títulos, no sé como se lo harán para encajar a tan buenos jugadores. Eso es lo bueno de Arabia, de fichar a tantos cracks.

¿Por qué se fue usted a Arabia?

Jorge Jesús me llamó. Tuve la mala suerte que era un momento muy difícil a nivel institucional, llegué el 2 de enero y el 30 de enero echaron al entrenador. Tuvieron discrepancias en un momento en que empezaba la Champions, que allí era año natural, y el nuevo entrenador me dijo que quería a otros jugadores. Le pedí que me dejara acabar hasta junio y me fui. No quería estar donde no me quieren, volví a casa.

Jonathan Soriano dejó el Al Hilal para fichar por el Girona / ANIOL RESCLOSA

Al Girona.

Tenía ganas de volver. Dejar un club para volver a casa, era la mejor opción.

Y ahora estrella televisiva.

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Cuando dejas el fútbol, te caes en paracaídas y no sabes donde acabarás. Me vino de carambola y me gusta. Ya sea en la tele, radio o artículos en los periódicos. Soy camaleónico. Hablo de lo que me gusta. Si me hacen hablar de cine.. pero de fútbol es lo que me apasiona.