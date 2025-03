Jonathan David presiona al Barça

A Jonathan David parece que se le agota la paciencia. El delantero del Lille lleva meses esperando una señal del Barça antes de decidir dónde jugará la próxima temporada. El jugador finaliza contrato y considera que a los 25 años ha llegado el momento de dar el salto a un equipo capaz de pelear por los grandes títulos.

Aprovechando la concentración con su selección, Canadá, David ha concedido algunas entrevistas en las que ha confesado cómo se encuentra y sus aspiraciones más allá del próximo 30 de junio. Su preferencia está muy clara. "La Premier League es mucho más rápida y física que el resto de campeonatos pero, en mi opinión, crecí viendo muchos partidos de LaLiga y es mi competición favorita. Algún día me gustaría jugar allí", concluyó el delantero.

Jonathan David y el Barça flirtean desde hace meses. El Barça necesita encontrar un delantero fiable, capaz de complementarse y dar relevo a Lewandowski y que no conlleve un desembolso económico importante. La lista de arietes que completa estas exigencias no es demasiado extensa y no cabe duda que el canadiense sí ocupa un lugar preferencial.

El Barça, por supuesto, está al corriente de la situación de Jonathan David y de sus deseos de cara al futuro. El delantero del Lille gusta, aunque la dirección deportiva sigue agotando el tiempo a la espera de conocer sus opciones reales de mercado y su disponibilidad económica.

Por ahora el mercado da cierta tregua. Además, la complicidad de Jonathan David y su paciencia a la hora de concretar su futuro también ayudan. Son varios los equipos de la Premier League que aprietan por su contratación, al igual que el Lille aún no ha arrojado la toalla en su intento a la desesperada por alcanzar una renovación in extremis. Pero lo cierto es que el futbolista no se cansa de repetir que todavía no ha llegado el momento de tomar la decisión.

Tras quedar apeado de la Champions League por el Borussia Dortmund, próximo rival del Barça en cuartos de final, espera el desenlace liguero antes de anunciar dónde militará la próxima temporada. Se agota el tiempo y Jonathan David parece conceder una última oportunidad a Deco. Desde Canadá avisa que quiere jugar en la liga española y su guiño al Barça es más que evidente.