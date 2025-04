Jonathan David se aleja del Barça: ya negocia con Inter y Juve

Jonathan David es una de las grandes oportunidades del mercado. El delantero del Lille acaba contrato a finales de temporada y saldrá a coste cero. El Barça ha estado meses monitorizándole y el futbolista ha dicho públicamente que su prioridad era jugar en el club blaugrana, pero todo indica que la operación no se hará porque, deportivamente, no acaba de encajar. Jonathan David ha estado esperando algún movimiento directo del Barça, pero por ahora no se ha dado y ya ha comenzado a negociar con otros clubs como Inter o Juventus. El West Ham, hace semanas, le ha pasado una oferta millonaria para convencerle aunque el canadiense estaría apurando opciones para jugar clubs en competición europea.

El goleador es una de las sensaciones de la temporada y ya ha anotado 23 goles en 42 partidos disputados. Tiene 25 años y capacidad para progresar, pero en el Barça entienden que es un delantero que necesita espacios para brillar, algo que topa con el juego más posicional de los blaugrana. Eso y el hecho de que el paquete para firmarlo por cuatro años supere los 60 millones de euros -entre ficha, comisiones y prima de fichaje- ha ido alejando sus opciones de vestir la camiseta blaugrana.

Numerosos clubs se han puesto en contacto con él a partir del mes de enero, pero el canadiense siempre habría querido escuchar primero al Barça. Llegados ya al mes de abril, su entorno está moviendo otras vías y la Premier o el calcio pueden ser alternativas. El Bayern de Munich también sopesó su fichaje pero las negociaciones se han congelado en las últimas semanas.

En Italia, tal y como desvelan varios medios de comunicación, Inter y Juventus sí estarían en disposición de asumir las peticiones económicas que está demanando el futbolista. Y el West Ham ya se lo ha confirmado a la espera de una respuesta del futbolista que no debería tardar mucho.

El Barça, por ahora, está mirando opciones ofensivas con la duda de saber los recursos con los que podrá contar para afrontar el mercado de fichajes estival y el margen salarial que tendrá para inscribir jugadores. Tanto Deco como Flick coinciden que sería bueno incorporar a un extremo que pueda jugar por banda izquierda o bien un delantero centro con proyección y a un coste asumible para que fuera compartiendo minutos con Lewandowski la próxima temporada. Todo dependerá de las condiciones económicas y parece claro que, este verano sí, el club necesitará afrontar alguna venta para poder invertir.