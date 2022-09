Jon Uriarte: "No he hablado con nadie del Barça por Iñigo Martínez"

El presidente del Athletic Club negó cualquier contacto con el club blaugrana por el zaguero "Nos gustaría que pudiese desarrollar su carrera deportiva aquí", señaló en una entrevista concedida en TeleBilbao

El nombre de Iñigo Martínez está sobre la mesa de la dirección deportiva del FC Barcelona para reforzar la defensa del equipo de cara a la próxima temporada. El zaguero del Athletic Club finaliza su contrato el 30 de junio de 2023 y podría buscar una salida en el mercado de fichajes como agente libre tras seis cursos en San Mamés.

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, concedió una entrevista al programa 'BilboSport' de TeleBilbao donde repasó la actualidad del club y, también, la del futuro de uno de los líderes defensivos del equipo. “Va a jugar con normalidad esta temporada porque es un jugador importantísimo. Nos gustaría que pudiese desarrollar su carrera deportiva en el Athletic. Esos temas, en cualquier caso, los tratamos en casa", declaró el máximo dirigente de la entidad vasca.

A pesar del interés del Barça por el central -que ya viene de hace años-, el presidente del Athletic aseguró que "no he hablado con nadie del Barça" sobre iIñigo Martínez. Y es más, remarcó que "estamos generando un entorno donde los futbolistas puedan estar a gusto".

En este sentido, Uriarte dejó claro que “no tengo ningún problema de hablar con los jugadores en cualquier renovación. Si hay un futbolista que intentamos retener y se marcha supondrá una decepción, no un fracaso porque también influye si esa persona se quiere quedar o no, la capacidad salarial para competir y las condiciones personales”.

Iñigo reconoció recientemente que no le "había afectado mucho" su 'frustrado' fichaje por el Barça. El club blaugrana pujó por él durante la ventana de transferencias estival llegando a ofrecer 15 millones de euros fijos más cinco en variables, pero la operación no recibió luz verde. No obstante, el próximo verano podría aterrizar en el Camp Nou como agente libre, es decir, sin coste de traspaso por el medio.