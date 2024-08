Jon Uriarte: "Ha habido faltas de respeto en el caso Nico"

Jon Uriarte, el presidente del Athletic de Bilbao, repasó la actualidad antes del partido entre el Barça y su club en Montjuïc en los micrófonos de DAZN.

Sobre la comida de directivas, Uriarte, quitó hierro al asunto y expuso el caso del primer partido contra el Getafe: "La directiva hemos viajado hoy, por lo que no llegamos por la comida. No hay que buscar ninguna polémica en ello. Tampoco la hicimos la pasada semana con el Getafe".

Sobre el posible fichaje de Nico por el Barça, explicó Uriarte que no ha sido de su agrado cómo se ha llevado el caso: "¿El mercado? Estamos tranquilos, me gustaría decir que el que haya fichajes con naturalidad, es natural que nuestros jugadores susciten interés en el mercado. El caso de Nico es normal que esté en el ojo del huracán, pero hay cosas que no nos han gustado, como faltas de respeto o dando por hecho cosas que no iban a suceder, pero hay que hacerlo con respeto y guardando estilo".

Para concluir, elogió a Flick y sus palabras en rueda de prensa: "Me gustaron las palabras de Flick cuando decía que no hablaba de Nico porque era un jugador de otro club".