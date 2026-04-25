Jon Martín, un aliado de Pau Cubarsí para ser el nuevo Iñigo Martínez

Jon Martín es una de los jugadores que el Barça tiene en el punto de mira de cara a incorporar en la posición de central. El joven, de 20 años, tendría una fácil adaptación al club blaugrana por la amistad que mantiene con alguno de sus componentes, en especial con Pau Cubarsí.

Ambos formaron la pareja de centrales en la selección sub-17, tanto en el campeonato de Europa como en el Mundial disputado en 2023. Los dos son diestros, pero se compenetran bien y tienen características parecidas. Jon fue capitán en algunos partidos mostrando unas dosis de liderazgo que recordaban los inicios de Iñigo Martínez, un jugador que tuvo personalidad desde el primer momento cuando despuntó en la Real Sociedad.

Jon Martín también mantiene una buena amistad con Andrés Cuenca, el otro central internacional del Barça, que actualmente se encuentra cedido en el Sporting de Gijón y que amplió su contrato hasta el 2027. El defensa realista es de la generación del 2006, pero ha coincidido con la mayoría de futbolistas de la quinta del 2007, como Cuenca, Cubarsí o incluso Lamine Yamal.

También jugó con Lamine Yamal

Lamine participó en el Europeo del 2023 disputado en Hungría y marcó uno de los goles del campeonato en la semifinal frente a Francia, pese a la derrota por 1-3. España practicó un buen fútbol bajo las órdenes de Julen Guerrero y con Jon Martín-Cubarsí formando la pareja de centrales.

Julen Guerrero fue el seleccionador en el Europeo sub-23 de Hungría / JAVIER BLASCO / EFE

Sus buenas sensaciones hicieron que José Lana, el seleccionador para el Mundial, los llevara también para la cita de final de año del 2023 en Indonesia. Durante el torneo fue alternando a Cubarsí, Cuenca y Cubarsí, aunque en el partido de cuartos de final fue la pareja Cubarsí-Martín la que disputó el partido ante Alemania.

Un choque en el que España fue superior en cuanto a juego, pero una acción desgraciada de un penalti, permitió a Alemania llevarse la victoria y acceder a la siguiente ronda. La Rojita se fue para casa, pero con la sensación de que había formado un esqueleto de equipo que daría mucho que hablar.

Buena mezcla con el bloque culé

Marc Bernal era el organizador del juego y ya está en primera línea de fuego en el FC Barcelona, mientras que Marc Guiu se marchó al Chelsea. Otros barcelonistas convocados fueron Héctor Fort, Quim Junyent, Pau Prim o Juan Hernández.

La selección dejó un estilo de jugar muy marcado en el que el buen fútbol primaba sobre el físico, si bien Jon Martín combinada ambas cosas con su 1,87 m. Aunque se trata de un zaguero diestro, también puede actuar por el perfil izquierdo. Tiene buenos recursos y no es de extrañar que Barça y Madrid se hayan interesado por sus servicios.

España desarrolló un buen juego en el Mundial de Indonesia, pese a caer en los cuartos de final / MAST IRHAM / EFE

Su cláusula de rescisión de 50 millones de euros por ahora le blinda en la Real Sociedad, pero si continúa con la misma progresión no sería de extrañar que pronto diera un salto adelante en su carrera. El de Lasarte fue uno de los artífices de la conquista de la final de Copa frente al Atlético de Madrid en la reciente final disputada en La Cartuja.

La llegada de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad lo ha connsoalidado en el cuadro 'txuri-urdin' y, a sus 20 años, le espera un futuro muy prometedor. Deco lo tiene en cuenta y, por este motivo, se reunió con su agente, Iñaki Ibáñez, tal y como desvelo SPORT.