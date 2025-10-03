Ferrer: "Cruyff me dijo antes de jugar contra el Athletic que hiciera un buen partido o no jugaría más en todo el año"

Josep Seguer, Julio César Benítez, Quimet Rifé y Dani Alves le podrían acompañar en una lista de los Top-5 laterales derechos de la historia del Barça. Albert Ferrer triunfó en el Barça siendo pieza clave del Dream Team. Su cesión al Tenerife todavía es referencia para hablar de como gestionar a los canteranos. El Chapi sigue entrenando aunque en una labor menos competitiva y más de marca y solidaria con los Barça Legends. Hablar con el Chapi Ferrer siempre es un placer.

Pregunta: ¿Cómo llegaste al fútbol base del Barça?

Respuesta: :"Yo estaba jugando en los Maristes de Rubí. Era una liga escolar y participé en un torneo en el que participaban grandes clubes. Llamé la atención de Oriol Tort, que quiso hablar con mis padres pero no pudo porqué estaban trabajando en la panadería que tenían en Rubí. Habló con mi abuela y esta se lo comentó a mis padres. Pasé una prueba en un partido contra el infantil que dirigía Charly Rexach y estuve entrenando dos semanas antes de incorporarme a la cantera blaugrana".

P: ¿Qué entrenador te marcó más en el fútbol base?

R: "Quique Costas fue mi primer entrenador en el Infantil B y lo tuve durante tres o cuatro temporadas. Yo era delantero centro pero en un entrenamiento se lesionó el lateral derecho y Costas decidió probarme allí. Este momento cambió mi vida porque como delantero difícilmente hubiera llegado al primer equipo del Barça. Costas era un entrenador justo y con conocimientos futbolísticos pero me quedo con los códigos de conducta que nos hacía cumplir. Se ocupaba mucho de la parte humana. Recuerdo que en una ocasión operaron a mi padre y mi madre tenía que estar en el hospital y quique costas me acogió en su casa como si fuera mi segundo padre."

Chapi Ferrer atiende a los periodistas / Valentí Enrich

P: Creciste en la cantera del Barça en la década de los 80 antes de la llegada de Cruyff. ¿Como era la formación que recibiste?

R: "La metodología que conocemos hoy en día del Barça era la misma en aquella época. Los equipos de aquella época en el barça también queríamos tener el balón y jugar al ataque. Los equipos jugaban 4-3-3 y yo no viví el cambio al 3-4-3 que implantó Johan en todas las categorías. Cuando Johan llegó yo salté al Amateur y Barça Atlètic. "

P: ¿Te costó irte cedido al Tenerife?

R: "Yo estaba en el Barça Atlètic y tuve una reunión con Cruyff y me habló muy claro. Me dijo que me fuera cedido y que a la siguiente temporada ya formaría parte del primer equipo. Y así fue. Cuando acabé mi cesión me llegó una carta en la que me informaban de que me tenía que incorporar a los entrenamientos del primer equipo. "

Ferrer fue titular en la etapa Cruyff / Javier Ferrándiz

P: Tu cesión suele todavía argumentarse como un ejemplo a seguir

R: "Me fue muy bien la cesión. Yo estaba en la cantera acostumbrado a dominar y ganar los partidos y cuando te vas fuera te das cuenta de la realidad del fútbol. En el tenerife no éramos tan protagonistas y sufrimos incluso para mantener la categoría. Me adapté bien a lo que me pedían Vicente Miera y Javier Azkargorta. Fui siempre titular aunque recuerdo un día que Azkargorta me dejó en el banquillo. Me enfadé mucho pero el míster lo hizo para probarme y picar mi orgullo.

P: En el primer equipo del Barça fuiste titular des del primer día

R:"Recuerdo muy bien mi debut contra el Valencia en un Camp Nou con 90 mil espectadores. El vestuario me acogió muy bien y los veteranos me ayudaron. Los que subimos de la cantera nos adaptamos más fácil que los fichajes que llegan de fuera".

Ferrer fue titular en la final de Wembley / Joan Ignasi Paredes

P: Johan Cruyff confiaba mucho en ti.

R: "El recuerdo que tengo del Johan entrenador es de una persona que no nos hablaba mucho a excepción de un núcleo reducido de jugadores. En aquella época no se trabajaba la táctica como ahora. Entonces hacíamos reuniones mensuales en las que nos decía a cada jugador que es lo que teníamos que mejorar. Tuve una relación cordial con él. En los entrenamientos él disfrutaba y hacía muchas bromas y se le veía muy alegre. Recuerdo eso sí una charla que me dio al inicio de una temporada en la que no había arrancado muy fino. Me dijo antes de jugar contra el Athletic que hiciera un buen partido o no jugaría más en todo el año. Seguí jugando. Reconozco que en el Chelsea no tuve esta presión y a veces me relajé y yo necesitaba sentirme presionado para dar mi mejor versión. Johan sabía gestionar esto".

Cruyff lo da todo en este rondo / Paco Largo

P: Johan supo sacarte un gran rendimiento

R: "Siempre noté su confianza. El papel de los defensas era sufrir un poco porque Johan prefería ganar 4-3 que 1-0 y a veces arriesgábamos mucho y atrás lo notábamos. Johan solo alineaba a dos marcadores y un libre. Él confiaba mucho en Juan Carlos y en mí porque decía que éramos muy rápidos para corregir. Cuando me lesioné de los cruzados y volví en menos de medio año estaba muy contento conmigo y pidió a la directiva que me pagaran una prima extra. Johan siempre me pedía marcar a la estrella rival. Me tocó hacerlo con grandes jugadores como Baggio o con Roberto Mancini en la final de Wembley. Notaba mucho su confianza."

P: Has hablado de tu lesión. ¿Te extraña que ahora tarden tanto en recuperarse los jugadores de lesiones graves?

R: "Es algo que sinceramente muchas veces me pregunto. Yo me rompí los cruzados y en cinco meses ya estaba totalmente recuperado. Fui titular en la final de la Champions, acabé de maravilla la temporada y gané el oro en los juegos olímpicos de Barcelona. Creo que volví más fuerte de mi lesión y nunca tuve ninguna recaída ni bajé mi rendimiento. Cada caso es diferente, yo siempre estaré agradecido al doctor Borrell".

Cruyff y Ferrer mantuvieron una relación cordial / Archivo

P: Ganasteis cuatro ligas seguidas pero todo se torció en Atenas.

R:"Creo que más allá de los títulos que ganamos marcamos una época por el estilo único de jugar. La filosofía de Johan marcó la pauta y además solo eran tres extranjeros y una base importante de gente de la casa. Tengo la sensación que a raíz de la final de Atenas se acabó un ciclo antes de tiempo. Habíamos ganado la liga y podíamos haber mantenido el bloque dos temporadas más como mínimo. Creo que se fue demasiado drástico. Luego Johan había formado una buena base de jugadores jóvenes con la Quinta del mini pero los resultados negativos matan a los entrenadores"

Ferrer celebró la recopa del 97 con Blanc / Joan Ignasi Paredes

P: ¿Te cambió mucho la vida con Robson y Van Gaal?

R: "Fue un cambio muy grande. A Johan le teníamos mucho respeto por todo lo que logró. Robson no tenía la fuerza de Johan pero creo que realizamos una gran temporada. Robson sufrió y lo pasó mal porque había la sensación de que era un técnico puente hasta Van Gaal. El equipo rodaba solo y hubo más autogestión de la plantilla. Mourinho intentaba hacer de nexo entre la plantilla y Bobby y nos ayudó".

P:Después de Robson aterrizó Van Gaal y él apostó por Reiziger.

R: "Era una situación difícil. Tuve una reunión con Van Gaal y Nuñez y me dijeron que si tenía alguna oferta que la aceptara. Y al año siguiente sicedió lo mismo. Me sorprendió porque había jugado muchos partidos como titular. Tengo la sensación que la idea era deshacer el Dream Team. Yo no me quería ir ya que mi idea era retirarme de blaugrana pero fueron tan insistentes que decidí fichar por el Chelsea."

Chapi Ferrer se adaptó a la vida en Londres / Javier Ferrándiz

P: Tu adaptación a la Premier fue positiva.

R:"No me costó adaptarme y en mi primera temporada fui escogido como el mejor jugador novel del campeonato. El cambio futbolístico, eso sí, fue drástico. Recuerdo un partido en el campo del Leicester en el que me preguntaba que era eso. Los entrenamientos eran con muy poco balón y parecían de atletismo. Mis primeras temporadas fueron buenas pero cuando me había ganado la titularidad con Ranieri sufrí una lesiuón importante y ya no quise continuar."

P:¿Tenías claro pasar a ser entrenador?

R: "Nunca me lo llegué a plantear. De hecho empecé en COM Radio con Jordi Pons y me apunté a lis cursos de entrenador con Guardiola, Luis enrique, Nadal y otros. Una vez con el título de entrenador pensé que quizá sería bonito probarlo.

Chapi Ferrer ha entrenado al Vitesse, Córdoba y Mallorca / Valentí Enrich

P: Empezó en el Vitesse

R: "Me di cuenta de la realidad del fútbol. Creo que en el Vitesse estaba muy verde como entrenador. Me ofrecieron continuar pero no seguí por motivos personales. En el córdona seguí apostando por la idea en la que creo del 4-3-3 pero los resultados no llegaban y me pegué una buena hostia. Rectifiqué y me di cuenta que a veces no se puede aplicar la idea que más te gusta. En el Mallorca me pasó algo similar con un juego muy bonito que ewra elogiado pero no llegaban los resultados. Aprendí que un entrenador tiene que ser flexible y adaptarse a las circunstancias.

Chapi Ferrer está orgulloso de su trayectoria en el Barça / Valentí Enrich

P: ¿Qué es lo que más te gusta de ser el entrenador de los Legends?

R:"Es una pasada. Estoy muy identificado con este proyecto. Disfruto con las charlas a los jugadores y viendo como me hacen caso. Es muy bonito ver el ambiente que se crea entre excompañeros y como se relacionan jugadores de diferentes épocas que no se conocían. Creo que los Legends es una buena manera de exportar la marca Barça. Me gusta el carácter solidario que tenemos. Participamos en muchos actos sociales en hospitales y otros lugares. También paryicipamos en actos con peñas y escuelas del barça que están por todo el mundo. Es muy bonito viajar y conocer mundo representando la marca del barça. Notamos un gran interés de los aficionados y es interesante que muchos jóvenes disfruten de jugadores que nunca vieron en acción."