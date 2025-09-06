El Johan Cruyff, una parada más en el ascensor de Dro

Entre el 17 de mayo del 2025 y el 7 de septiembre de este año habrán pasado 113 días. Es el tiempo que ha transcurrido entre el último partido de Dro con el Juvenil B y su posible debut con el Barça Atlètic. Entremedio el gallego ha jugado con el Juvenil A, ha entrenado con el primer equipo, ha descansado de manera activa en las vacaciones y ha debutado con los de Flick en la gira asiática.

El ascensor de Dro ha subido numerosos pisos pero este domingo puede bajar un escalón sin suponer ningún freno en su imparable ascensión.

PISO 1: Del Juvenil B al Juvenil A

El final de la primavera y el verano de Dro están siendo tan intensos como estimulantes para una de las grandes joyas de La Masia. Recapitulemos. La temporada pasada Dro afrontaba el salto del Cadete A a la categoría juvenil con la ilusión de seguir evolucionando en la cantera blaugrana.

Pedro Fernández Sarmiento vivió a caballo entre el conjunto de Pol Planas y el equipo de Belletti. Dro era un titular indiscutible en el Juvenil B y una pieza de recambio valiosa en el Juvenil A.

Sus dos últimos partidos del curso anterior resumen a la perfección una temporada de evolución constante.

Dro es un jugador muy trabajador / FCB

El 17 de mayo Dro fue titular en la última jornada liguera del Juvenil B. El equipo de Pol Planas, ya campeón, ganó 3-0 al Europa con 53 minutos del mediapunta gallego. El entrenador lo cambió en el tramo inicial del segundo tiempo porque Belletti lo había convocado para el partido de la Copa de campeones contra el Valencia.

Dro es un talento que apunta muy alto / Valentí Enrich

El Barça ganaba 3-0 pero el conjunto valencianista igualó el resultado y se acabó clasificando en los penaltis para las semifinales. Dro jugó los últimos 19 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga. Esta fue su última presencia en el curso pasado aunque la temporada del Juvenil B no finalizaba aquí.

PISO 2: De las vacaciones a la gira

El equipo de Pol Planas compitió en las semifinales y la final del Campeonato de Catalunya sin Dro ya que, como desveló Sport, el club decidió darle vacaciones para que descansase y se preparara para iniciar la pretemporada con el primer equipo.

Dro se entrena con interés / Valentí Enrich

Esta decisión llegó después de que Dro entrenara a las órdenes de Flick en las últimas sesiones del curso previas al cierre liguero en San Mamés. Flick no lo convocó para jugar contra el Athletic pero su nivel técnico en las sesiones de entrenamiento le llamaron poderosamente la atención.

Flick y Dro tienen buena sintonía / Valentí Enrich

Hansi Flick y su cuerpo técnico iniciaron los entrenamientos de esta pretemporada el 13 de Julio con una serie de futbolistas canteranos entre los que se encontraba Dro. El gallego volvió a encandilar a Hansi Flick y superó la primera criba y fue uno de los futbolistas convocados para viajar a Japón y Corea.

Dro, Lewi, Gavi y Lamine Yamal celebran un gol / Valentí Enrich

Dro debutó contra el Kobe y se reivindicó con un golazo de crack. El jugador de Nigrán sumó también minutos interesantes en el tercer encuentro de la gira y en el Gamper ante el Como. Muchos aficionados barcelonistas se frotaban los ojos ante el enésimo portento surgido de la cantera blaugrana.

PISO 3: Dinámica de primer equipo

Las paradas del ascensor de Dro en estas 17 semanas han sido numerosas: Juvenil B, Juvenil A, entrenamientos con el primer equipo, gira asiática, debut y gol contra el Kobe....pero el gallego no se ha cansado de seguir subiendo y una vez arrancó la liga no se bajó de la dinámica de primer equipo.

Dro celebra con euforia el gol que aniotó contra el Kobe / Valentí Enrich

El siguiente 'step' será debutar en partido oficial a las órdenes de Flick pero antes de lograrlo ya ha sido convocado en tres ocasiones para el campeonato liguero. Convivir en el vestuario del primer equipo con Pedri, Lamine, Lewandowski y el resto de cracks ya es un premio enorme para un chico que este curso es un juvenil de segundo año.

Entre estas tres convocatorias Dro también tuvo tiempo para jugar un amistoso con el Barça atlètic contra el Atlètic Lleida para ganar ritmo de competición.

PISO 2,5: Volver al Barça Atlètic

Con el parón liguero a causa del éxodo de internacionales Dro ha entrenado de nuevo últimos días con el Barça atlètic y todo apunta a que jugará contra el Porreres (Domingo 12h). Dro ya debutó en diferentes amistosos de la pasada pretemporada con el Barça Atlètic pero este primer partido en la segunda Federación podría ser su estreno oficial con el segundo equipo.

Dro está creciendo de manera sorprendente / Valentí Enrich

El ascensor de Dro bajará al segundo piso (Barça Atlètic) para ganar ritmo, energía y confianza y aspirar a volver al primer piso (primer equipo) contra el Valencia. Flick está encantado con Dro y su crecimiento futbolístico y personal no tiene ahora mismo ningún freno.

PISO 4: Destinado a triunfar

El gallego no quiere 'marearse' ante un ascensor tan movido que en menos de cuatro meses le ha hecho entrenar y jugar hasta en cuatro equipos diferentes del Barça. Dro tiene los pies en el suelo y es consciente que para llegar a la cima hay que saber subir y en ocasiones bajar pero nunca hay que dejar de trabajar y evolucionar.

Dro se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

La próxima parada puede ser el Spotify Camp Nou ( o el Lluís companys) y todo apunta que Dro llegará para quedarse. Disfrutemos de su viaje.