Jofre Torrents: "Sueño con debutar en el primer equipo"

Jofre Torrents es uno de esos jugadores que en el Barça tienen señalados como futuro futbolista del primer equipo. En edad juvenil, aunque jugando en el filial, ha firmado este martes una renovación que tenía pactada desde hace meses hasta el 30 de junio de 2028.

El lateral izquierdo de La Selva del Camp (Tarragona), que en enero hizo los 18 años, ha atendido a los medios del club tras firmar su nuevo contrato, mostrando su felicidad por el acuerdo. "Estoy muy feliz de haber renovado con el club de mi vida y ahora intentaré seguir trabajando para llegar lo más alto posible y dar el mejor rendimiento. Intentaré debutar en el primer equipo, que es mi sueño", ha explicado.

El joven jugador de la cantera se ha mostrado satisfecho por las oportunidades que está teniendo en el filial tras haber superado la grave lesión de rodilla que tuvo la pasada temporada. "El año pasado tuve una lesión bastante grave y tenía un poco de dudas por ver como volvía, pero desde que regresé me noté con mucha confianza. El míster, Juliano Belletti, me la dio y he jugado mucho con el juvenil A. Luego tuve una pequeña lesión, pero he intentado aprovechar las oportunidades que me han dado en el Barça Atlètic".

Jofre Torrents ha hablado también de su evolución desde que llegó al Barça desde el fútbol base del Reus. "He trabajado mucho desde que llegué hace ocho años, tenía mucha ilusión de jugar en el equipo del que siempre fui, era muy tímido y hacía lo que me decían. He ido mejorando en todo, en la idea de dar mi mejor versión hasta el día de hoy para poder llegar a debutar en el primer equipo".