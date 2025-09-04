Jofre Torrents, entre Belletti y Flick

El parón liguero por las selecciones ha permitido que los canteranos del filial que están en dinámica del primer equipo del FC Barcelona puedan reforzar a un Barça Atlètic que este domingo al mediodía (contra el Porreres en el Estadi Johan Cruyff) arranca su andadura en la Segunda RFEF con el objetivo de recuperar la categoría perdida. Si el miércoles, en el primer entrenamiento de la semana, fueron los primos Toni y Guille Fernández, junto a Dro, los que se incorporaron al filial azulgrana, este jueves se añadió Jofre Torrents al grupo de Belletti.

El de La Selva del Camp arranca como el tercer lateral izquierdo de la primera plantilla azulgrana, pero Hansi Flick le tiene en alta consideración y la lesión muscular de Alejandro Balde, que estará cerca de un mes de baja, le puede abrir las puertas del primer equipo, como mínimo, y casi seguro, al menos entrando en las convocatorias.

Una combinación posible

La pretemporada de Jofre Torrents ha sido muy buena y lo cierto es que el canterano ha sabido aprovechar muy bien sus oportunidades. Una vez inscrito Gerard Martín, que tuvo sus primeros minutos de la temporada oficial en Vallecas, el ex del Cornellà parte con muchos números de ocupar el carril izquierdo en ausencia de Balde, quedando Jofre en el banquillo a la espera de minutos.

Jofre Torrents: "Mi sueño es ser el lateral izquierdo del Barça, el club de mi vida" / FC BARCELONA

Una alternativa que le podría acabar dando incluso la titularidad a Jofre Torrents en el primer equipo es la posibilidad de jugar Gerard Martín como central zurdo (es el único de este perfil en toda la plantilla), pero aunque Flick le probó con buenos resultados en la pretemporada, no se antoja la combinación más probable. En el feudo del Rayo, Hansi se decantó por Eric Garcia y Andreas Christensen en el eje de la defensa.

En todo caso, Jofre sigue su camino y tiene claro que, hoy por hoy, el equipo al que pertenece es el Barça Atlètic, con quien lucirá ya un dorsal entre el 1 y el 25 (se le ha asignado el '17'), pese a que todavía está en edad juvenil (de último año). En el primer equipo, cuando tenga minutos el número que portará en la espalda es el '26'.

Juliano Belletti le tiene una gran confianza a Jofre Torrents y su presencia cuando no esté con el primer equipo es muy importante para el entrenador brasileño, que estando al frente del Juvenil A la temporada pasada vio cómo el tarraconense dio el salto al filial en plena campaña y se acabó asentando, convirtiéndose en indiscutible. Su proyección está siendo meteórica.