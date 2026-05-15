Jofre Torrents, la gran novedad en un entrenamiento del Barça con Frenkie

Penúltima semana de competición. A las puertas del penúltimo encuentro de Liga. El FC Barcelona sigue entrenando con vistas a terminar de la mejor forma la temporada, sumandos dos victorias más para terminar en 97 puntos, una vez ya la barrera de los 100 es imposible de alcanzar.

Hansi Flick y Thiago Alcántara en el campo Tito Vilanova de la CE Joan Gamper / Valentí Enrich

Después de dar descanso a la plantilla este jueves, Hansi Flick citaba a sus futbolistas este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Tras caer el miércoles ante el Alavés en Mendizorroza, el equipo azulgrana volvía al trabajo y lo hacía para preparar ya el próximo encuentro, domingo (21:15) ante el Betis en casa.

Días especiales para Lewy

Un día que puede ser muy especial porque puede significar la despedida de Robert Lewandowski, que se ha convertido ya en uno de los mejores goleadores de la historia del Barça y que dejará la entidad azulgrana tras cuatro temporadas magníficas.

Jofre y Dro en un entrenamiento / Valentí Enrich

En el entrenamiento, con clima relajado como todos esta semana tras la consecución del título de Liga, la gran novedad ha sido la presencia de Jofre Torrents. El lateral de La Selva del Camp se ha ejercitado con el grupo después de superar la lesión de tobillo que sufrió a finales de febrero.

Los canteranos

Junto al zaguero, Kochen, Eder Aller, Tommy, Álvaro y Xavi Espart han sido los futbolistas del Barça Atlètic presentes. Recordar que el central aragonés debutó el miércoles y estuvo a muy buen nivel.

Hansi Flick confía mucho en Frenkie de Jong / EFE

También ha estado sobre el césped de la Ciutat Esportiva Frenkie de Jong, que no viajó a Vitoria con sus compañeros. Según ha podido saber SPORT, no hay ninguna lesión de por medio, simplemente que se decidió que no viajara por descanso y de forma consensuada.

Este sábado el equipo se volverá a ejercitar a las 11:00 y a las 13:00 Flick comparecerá ante los medios de comunicación para analizar toda la actualidad.