Jofre Torrents se apunta a la Copa

Jofre Torrents está viviendo una temporada importante en su carrera. Desde verano quedó claro que Hansi Flick lo quería tener controlado. El técnico le dio muchos minutos en pretemporada, en parte porque ya le daba vueltas a la opción de Gerard Martín como central. El movimiento, directamente conectado con la salida de Iñigo Martínez, ofrecía un nuevo escenario para Jofre: irse convirtiendo poco a poco en la gran alternativa a Balde.

Hace unos meses la posibilidad de Gerard como central era solo una alternativa de emergencia, pero en los últimos partidos se ha convertido en la primera opción de Flick para acompañar a Cubarsí. Tanto es así que esta pareja está a solo un partido de igualar la que forman Cubarsí-Araujo en número de partidos esta temporada. Un nuevo paradigma que ha afectado directamente a Jofre Torrents, que vuelve a ser habitual en las convocatorias del primer equipo tras empezar la temporada oficial con continuidad en el filial de Belletti.

El señalado por la mayoría de técnicos como 'el mejor proyecto de lateral izquierdo de la cantera' está viviendo sensaciones encontradas esta temporada. Por una parte, la felicidad de verse más cerca que nunca de estar en el primer equipo. Por otra, la inestabilidad de estar entre dos equipos y no tener la continuidad necesaria para estar a su mejor nivel. Jofre fue una de las grandes apariciones junto a Jan Virgili del Barça Atlètic la temporada confirmando su potencial ofensivo y condiciones.

Este martes podría tener una nueva oportunidad con el primer equipo en la Copa tras ser desconvocado con la sub'19. Jofre ha sido uno de los cuatro cambios de última hora de la lista de Paco Gallardo para la International Cup de Japón, que habría provocado su ausencia del 15 al 21 de diciembre. Los otros casos son el también azulgrana Juan Hernández (veremos si Flick también cuenta con él para la Copa), Thiago Pitarch y Romeo Hueso.

Jofre Torrents: "Mi sueño es ser el lateral izquierdo del Barça, el club de mi vida" / FC BARCELONA

Minutos con Flick

Esta temporada Flick le dio sus primeros minutos en LaLiga ante en Mallorca (22') y también tuvo dos apariciones puntuales más: 16' ante el Valencia el 14 de septiembre y 9' ante el Betis el 6 de diciembre. El partido ante el Guadalajara parece un buen escenario para que recupere sensaciones tras disputar solo 9 minutos en las últimas cuatro convocatorias con el primer equipo.

Tendría sentido: Balde acumula muchos minutos como lateral izquierdo titular en las últimas semanas al igual que Gerard Martín, aunque este como central. Es por eso que Jofre podría ser incluso titular en el partido copero en un once donde se esperan novedades importantes. Otros defensas como Christensen también tiene opciones de ser titulares.

Flick valora mucho el potencial de Jofre, que ha generado expectativas parecidas a otros laterales izquierdos de la cantera como en su momento Grimaldo, Cucurella o Miranda. El club quiere evitar que se repita un caso parecido y espera poder darle en el futuro un rol importante en la plantilla. De confirmarse a largo plazo el cambio de posición de Gerard Martín, se abre un escenario prometedor para Jofre como alternativa a Balde.

Sus características, además, recuerda a las de Alejandro. Jofre destaca, sobre todo, por sus conducciones ofensivas. Es en este sentido un lateral más autosuficiente en este apartado que Gerard Martí, aunque aún tiene que mejorar mucho en defensa para tener continuidad en la élite.