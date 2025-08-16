Jofre Torrens, el debut del futuro lateral zurdo del Barça

A Hansi Flick nunca le ha temblado el pulso para realizar apuestas por los jugadores jóvenes. Ya lo demostró el curso pasado dando la titularidad a Marc Bernal como pivote por delante de la defensa y este curso una de sus creaciones puede ser Jofre Torrens. El joven lateral zurdo del filial, que ya tuvo muchos minutos en la pretemporada, debutó oficialmente con el Barça. Jofre salió en el minuto 68 con el partido prácticamente decidido y lo hizo para dar descanso a Balde en la zona defensiva. Es un futbolista que tienen muy en cuenta en el club ya que están convencidísimos de su potencial.

La idea del Barça con Jofre Torrens era tener calma. Y no porque no piensen que tiene calidad sino porque desean que se vaya cociendo bien. Le premiaron con la pretemporada, pero en condiciones normales debía ir para el filial. La no inscripción de Gerard Martín y la marcha de Íñigo Martínez a Arabia Saudí ha dejado a la plantilla sin perfiles zurdos en defensa prácticamente. Y eso puede hacer que gane protagonismo porque es un futbolista que gusta mucho a Flick y a la dirección deportiva blaugrana.

Están convencidos de que va a ser el lateral izquierdo del futuro durante muchos años por su potencial ofensivo y su fortaleza física atrás y, quizás, su plan de carrera se avanza un poco. Por ahora, ya ha debutado en la Liga y puede ser que sea ya para quedarse. Hay muy buenas sensaciones con él.