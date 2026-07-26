Jofre Mateu: "Por Julián, no pago ni 100 millones. Me gusta, pero no para volverme loco"

Su nombre estuvo mucho tiempo marcado en rojo por los observadores azulgrana. Jofre Mateu i González (Lleida, 24-1-1980) era un elegido. Un niño prodigio. Guante en la zurda, velocidad endiablada y un desparpajo cocinado en Alpicat. De esa casa, la de sus padres, el Barça se lo llevó a los 13 años. Siendo infantil, Joan Vilà, su entrenador, le dijo que iba a llegar al primer equipo. La Copa Catalunya le puso en bandeja el debut, en el Camp d´Esports. En su tierra. Con Mourinho en el banquillo, firmó un doblete memorable. Van Gaal, ya con la Liga en la buchaca, le dio el 32 en el cierre del campeonato. Gol al Salamanca en el Camp Nou. Iba como un tiro, hasta que se le cruzó la selectividad. En una elección que hoy sería impensable, priorizó un examen a un partido contra el United en Champions. La fiesta empezó a torcerse. No se rindió. Se superó, desfiló por diez equipos, en los que dejó huella, talento y carisma. Colaborador asiduo de La Posesión de Sport y comentarista de La Liga, habla sin tapujos, es un gran conversador y, por encima de todo, muy buena gente. Nos visita y es un lujazo.

A ver, cuénteme una cosa. Es verdad que, deshojando el árbol de su vida, ¿ahora resulta que usted es primo de Pau Cubarsí?

Sí, primo lejano, ja, ja, ja. Vi que el abuelo de mi padre, mi bisabuelo, es de un pueblo de Girona. Su hermano se quedó allí, tuvo descendencia y hace poco mi padre me dijo que en el árbol genealógico aparece un Cubarsí por ahí... Tiene pinta que es su bisabuelo, con lo cual hay una conexión ahí. O sea que algo habrá cogido Pau de mí... (risas)

Vaya pelotazo eh. Menudo Mundial se ha cascado...

Qué barbaridad de chico. Cómo juega eh... Qué sobriedad. Es algo que se lo ves en su comportamiento fuera del campo, pero luego está la dificultad de trasladar todo eso al campo, y eso es muy difícil.

Yo siempre suelto una frase: es un Messi metido en la última línea. Un genio que juega de central...

Sí, sí lo es. Si tú haces una descripción completa de todo lo que debe tener un central, lo reúne todo. Tiene planta, tiene salida de balón, juego aéreo, agresividad en los duelos, un punto de velocidad... Y todo esto, con 19 años. El margen de crecimiento es brutal.

Su historia arranca en Alpicat, un pueblecito de Lleida. Ahí empezó todo...

Pues sí. Todo empezó en el pasillo de casa, con mi padre. Recuerdo que se enfadaba porque yo le pegaba de zurda, algo que a él le encantaba porque siempre ha sido muy futbolero; pero yo veía que el tapaba su portería y yo me giraba y la metía en la otra. Me reñía y me decía, escucha que tú tienes que marcar en la mía. Y yo, no papa, que en esa es más fácil. Y así empecé a darle.

Una locura desde pequeñito...

Bueno, es que yo vivía en una pequeña urbanización y la casa de mis padres colindaba con el campo de fútbol del colegio al que yo iba y en el que tanto mi padre como mi madre ejercían de profesores. ¿Qué hice? Conseguí romper una valla, construí un agujero y me metía siempre por debajo para ir a chutar horas y horas. Si te digo la verdad, no podría hablarte de ningún recuerdo sin una pelota de fútbol de por medio. No lo tengo.

¿Qué le enseñaron sus padres?

Mis padres son dos personas tremendamente trabajadoras, alejadas de cualquier lujo. Me enseñaron a ser especialmente humilde y a vivir con normalidad. Recuerdo que, coincidiendo con alguna de esas fotos que te sacaban estando ya en la Masia, mi madre, que era muy directa y tenía poco tacto para esas cosas, me dijo: sobre todo, no hagas nunca el ridículo. Perfil bajo siempre, no paraba de decirme. Ella tenía mucho pudor y le gustaba la discreción.

Bueno, usted perfil bajo, lo que se dice bajo, tampoco eh...

¡Exacto! ja, ja. Yo era espabiladete. Salí de casa con trece años y una vez te instalas en La Masia más vale que te espabiles. Hay gente que le cuesta. Pero yo ya venía con cierta capacidad adaptativa de serie. Me gusto desde el principio estar ahí, me encontré muy cómodo, en un ambiente con compañeros que buscan los mismos sueños que tú... Además, mi hermana estaba estudiando en Barcelona y eso me ayudó mucho. Sinceramente, para mí La Masia fue un disfrute.

Eres de los que no lloraste...

Sólo alguna noche al principio, pero básicamente era porque si no llorabas, no paraban. Era el nuevo, de los más pequeños, y como yo iba un poquito de listillo, pues a veces te bajaban los humos. Me acuerdo de lo agradable, lo desagradable lo borré. Quieras o no, es una lucha constante en la que tienes que hacerte fuerte porque la debilidad no está muy bien vista. No escondo que algunas de las cosas que me tocó vivir me costaron luego horas de terapia para superarlo.

La llegada de Andrés Iniesta a La Masía nos cambió a todos. Luchábamos sólo por competir y él nos humanizó. Cuando su familia se iba, lloraba y lloraba. Le dimos mucho amor. Marcó un antes y un después.

Allí conociste a Andrés Iniesta...

Sí, me hice enseguida su hermano mayor. Cuándo el llegó, yo tenía 15 años. Era de los veteranos de La Masia ya. Y cuidé mucho de Andrés. Yo y todos. Él era un chaval afligido y nos despertaba tanta ternura que nos hizo crecer como personas. Lloraba muchísimo. Cuando venía a verle la familia desde Albacete, nos mirábamos y nos decíamos que igual era mejor que no vinieran, porque cuando se marchaban era un drama. Lo pasábamos fatal todos. Para mí, la presencia de Iniesta en La Masía marcó un antes y un después. Porque antes de su aparición, aquello giraba sólo en torno a la competitividad. Es decir, espabila que si no quedas fuera. Andrés nos humanizó y nos despertó un amor que yo, hasta ese momento, no había percibido. Y todo eso luego te lo llevas al campo. Me acuerdo que, siendo yo el capitán del filial, se incorporó Iniesta y para mí jugar junto a él resultó algo muy especial. El hecho de haber convivido tanto tiempo juntos hace que en el césped fluyan las cosas. Creo que esa sensación es incomparable, no existe en ningún otro club.

Vendrá un madridista y le dirá que eso también sucede en La Fábrica...

No creo que sea lo mismo. No creo que en La Fábrica alimenten tanto ese sentimiento de pertenencia y esa manera de vivir. En La Masia, sentíamos si a uno le había dejado la novia, lo hablábamos o veíamos que uno se iba a vivir ya a un piso con 18 años. No es simplemente el estilo de juego. Es la identificación que le genera a cualquier futbolista su paso por el club. Es decir, no tiene nada que ver jugar con compañeros o hacerlo con amigos, de los que sabes muchas intimidades y a los que quieres con el alma. Son amigos de verdad, con los que convives, te gusta jugar con ellos y te entiendes con ellos. Y todo junto al escudo que llevas en el pecho y una manera de jugar que te divierte. Es que claro, ponme algo mejor. De verdad, no se puede comparar con nada.

Antes de Andrés, ya habías conocido a Xavi Hernández...

Sí, porque el Barça vino a buscarme con 11 años, cuando jugaba en la UE Lleida. Se organizó una selección provincial de la comarca y en esa época ya destacaba mucho. Me convocaron para jugar el torneo de Brunete con la selección catalana. Había cuatro del Barça: Miguel Ángel, Siscu, Oscar López y Xavi. El Barça me llamó para hacer unas pruebas y ya ingresar, pero mis padres no me dejaron. Entendieron que era muy arriesgado, tal vez a cambio de nada, mandarme allí tan pequeño. Básicamente, tuvieron miedo de que me frustrara y me atropellara la situación siendo tan niño. Me quedé dos años más en Lleida y el club volvió a la carga para ficharme. Mis padres ahí ya cedieron y me dieron luz verde.

Van Gaal me convocó para ir a Old Trafford y le dije que no porque tenía la selectividad. Es duro pero un examen me cerró las puertas del primer equipo. Hoy, por supuesto, no lo haría.

Xavi...

De inicio, no pensé que fuera a ser lo que luego fue. Porque Xavi era un mediocentro ordenado que jamás perdía un balón. Pero le faltaba ese punto de determinación que posteriormente ganó cuando avanzó su posición y se situó más cerca del área. En el momento en que tuvo las dos cosas, bueno ya entonces... Como decía Paco Seirul·lo ¿no? "Xavi no lee el fútbol, lo escribe". Pues eso. Se jugaba a lo que él quería.

¿Xavi o Iniesta?

Ostras, qué difícil me lo pones. Es que les quiero a los dos. Para mí, Xavi era más determinante para lo que era el funcionamiento del equipo. Si me haces elegir a nivel individual, elijo a Andrés por la calidad individual que tenía. Aquello era magia.

Usted mantiene relación con Xavi, que tuvo una salida abrupta como entrenador ¿Cómo vio aquello? ¿Se fue injusto?

Le tengo mucho apreció y me dolió mucho. Fui crítico con Laporta. También con Xavi, en el sentido que a mí me habría gustado ver un entrenador más empoderado. Ya te avanzo que si llego a ser él creo más de un incendio. A veces, le veía en rueda de prensa como que no quería hacer sangre de según que cosas y yo pensaba, no mira por aquí no paso, porque soy Xavi. Esto lo he hablado con él. Creo que, entre todos, no supimos poner la figura de Xavi Hernández en el valor que corresponde. Porque más allá de los resultados y la gestión del equipo, Xavi es un mito y ha tenido siempre tan presente al club que me parece que hubiera merecido otra cosa. Ha sido todo muy injusto. Es que, a ver, de Xavi se han hecho memes. Hay gente que se ha reído de Xavi. Si pudiera, les pillaba y les ponía un video... Tú sabes de quién te estás riendo tío.. Es así. Por eso, digo que me faltó un poquito más de imposición por su parte, y algo más de cariño por parte del club. Pero en fin, también hay que decir que cuando te metes ahí, sabes dónde te metes. Xavi lo sabía.

Jofre era un elegidTu nombresavi. Tú nombre estuvo marcado en rojo en el Barça ¿Qué pasó?

Mira, me acuerdo que un día, Joan Vilà, entrenador del infantil, nos cogió a mí, a Xavi Hernández y a Mario Rosas. Fue en el último partido, en el campo del Júpiter. Nos dijo a los tres que íbamos a llegar al primer equipo del Barça. Bueno, yo me lo tomé como un incentivo pero realmente lo veía todo muy lejos aún. Pero es verdad que estaba bien considerado. Debuté con 16 años en el filial y con 18 en el primer equipo. ¿Qué ocurrió? Pues que no estaba preparado para asimiliar todo lo que me vino. No era ni maduro, ni ambicioso, ni profesional. Yo era un chaval. Y me convocó Van Gaal para ir a Old Trafford a jugar Champions y dije que no iba porque tenía un examen de selectividad. Ni tan siquiera se lo comuniqué al míster, hablé sólo con Serra Ferrer. ¿Cómo puedes decir que no a todo eso? Con perspectiva, siento que no era consciente de lo que suponía ir. Si lo hubiera sido, no me bajo del avión.

Es tremendo eh...

Hay que contextualizar la época, pero es una muestra más de que no estaba preparado. Yo, en aquel momento, estaba convencido de que si no era ese partido sería otro. Estaba convencido de eso. Por la relación que tenía con Van Gaal, un entrenador que me tenía muy bien considerado. Imagínate cómo me lo tomé. Yo pensaba que iría al siguiente. No tuve en ningún momento la sensación de perder un tren. Pero lo perdí... Me costó decidirlo. Hablamos de Old Trafford. Pero entendí que me tocaba ir al examen. Creo que todos tenemos un sesgo que nos viene de casa y hasta que no rompemos con eso, pues cuesta. En casa siempre me dijeron que estudiara, yo llevaba todo el verano aplicado y se me apareció el fantasma de decepcionar a mis padres. Ellos aprobaron esa decisión. Si me hubieran alertado de lo que me estaba jugando renunciando a ese partido, pues habría ido hacia adelante.

Me dolió la salida de Xavi como entrenador. Se le hicieron memes. Me daban ganas de ponerle un video a la gente y decirle: ¿te das cuenta de quién te estás riendo? Es Xavi Hernández. Mereció más cariño

Se le cerró la puerta...

Totalmente. Fue una decisión que marcó mi carrera en el Barça. No tengo dudas que, de haber viajado, me hubiera mantenido en las convocatorias del primer equipo. Ellos lo vieron como que yo priorizaba otras cosas. Yo también creo que el club hubiera podido leer ese episodio de otra forma y seguir valorándome futbolísticamente. Al fin y al cabo, no abandoné los estudios, algo de lo que se hace mucha bandera.

Cuénteselo a la gente. Antes de todo eso, usted debutó en el Camp Nou, con el 32 a la espalda y con chicharro incluido...

Sí, eso que ves (Jofre muestra a Sport la camiseta Kappa que lució ese día de mayo del 88), es una camisetaza. Ese día viví una sensación como no voy a tener otra jamás en mi vida. De niño eres del Barça, sueñas con jugar allí y lo consigues, pues es algo irrepetible claro. Sólo se acerca a eso los dos partidos que jugué con la selección catalana en un Camp Nou lleno ante Brasil y Argentina, porque ya sabes que Catalunya me la siento como me la siento. Pero lo de ese día ante el Salamanca, es que el sueño de muchos días, muchos días. Cuando llega, vuelas. No fui capaz de asimilarlo como lo que era, algo muy grande. Lo interioricé como una consecuencia de lo que venía haciendo.

Dígame tres cosas que le faltaron entonces y que ahora, con su cerebro de adulto, sí aplicaría...

El esfuerzo. Aunque no era vago, pero creo que me faltó trabajo y tuve un punto de sobradez. Algo más de ambición, no soy supercompetitivo. Y por último, el control del enfado. Fui rebelde con respecto a algunas decisiones y no te das cuenta que es un error. En lugar de hacerte el enfadadito, espabila. Ese es el camino.

Se marchó al Mallorca, volvió el Barça y apareció el Levante...

En Valencia hice el clic. Me dije, ahora se van a enterar, ahora sí que voy a ser jugador del fútbol profesional. Ese fue el cambio de verdad, fruto de la rabia que saqué por no haber podido demostrar en un club como el Barça, donde yo siempre creí que tenía encaje y donde no me dieron lo que yo consideraba que merecía.

En el Levante, Pedja Mijatovic me cambió como persona. Viví con él la enfermedad de Andrea, su hijo. Fue un ejemplo de vida. Me impactó mucho

Cuatro ascensos. Diez equipos en su carrera. De puerto en puerto. Le leí decir, no hace mucho, que no le acompañó un psicólogo hasta los treinta años...

Ojalá me hubiesen obligado a tener acompañamiento mucho antes. Me parece imprescindible. Imprescindible. Es como ir al gimnasio por la mañana. Y más en un ambiente como el que tiene un futbolista. Yo muchas veces alimentaba la rabia. Te da mucha energía pero hace que te equivoques mucho. Tomas malas decisiones, cuando pierdes, cuando te cambian, cuando no te ponen... Gastaba todas mis fuerzas en el enojo ante determinadas situaciones en lugar de concentrarme en cómo poder mejorar mi rendimiento. De eso te das cuenta cuando te haces mayor. Ahora, cuando veo a un jugador que lo cambian y le pega una patada a una valla, es un gesto de cara al público. El futbolista cree que no, pero si te enfadaras antes por las tres carreras que te ahorraste en lugar de encararte con el míster, igual no pegas la patada. Como convives con la aprobación de todo el mundo a casi todo lo que haces, te equivocas mucho.

Por cierto, en el Levante coincidió con Pedja Mijatovic, el autor del gol en fuera de juego de la Séptima...

Jajaja... Qué maestro. Lo fue para mí y para todos en Valencia. Hablo siempre muy bien de Pedja. Fue un ejemplo de comportamiento y lo pongo siempre por delante de cualquier otro futbolista con el que haya estado. Vino al Levante para vivir el tramo final de la enfermedad de su hijo Andrea, al que acabó perdiendo por enfermedad. Para nosotros, para todo el vestuario de ese Levante, ver a Pedja gestionar emocionalmente una situación tan delicada como esa, resultó un aprendizaje brutal. Llegó en el ocaso de su carrera, pero tenía una profesionalidad increíble. Como entrenaba, se dedicaba en el campo y como compaginaba su obligación de jugador y de padre es una de las experiencias más bonitas que me ha dejado el fútbol. Sentimos el drama de muy cerca y recuerdo haber ido alguna vez al hospital a ver a Andrea. De repente, encontrarte con un mito como Pedja y descubrir su parte más humana en primera persona, te impacta. A mí me impactó mucho.

Terminas en la India, donde ganas una Liga. Pero dígame, cómo fue eso...

Bueno, una liga en India y una liga de primera con el Barça, una liga de segunda con el Levante, otra en Segunda B y otra en Tercera. No hay muchos que puedan decir que han ganado las cuatro primeras ligas del fútbol español... Nada, estaba de vacaciones en Galicia y acababa de terminar contrato en Girona. Quique Cárcel, con toda la lógica del mundo, decide no renovarme y la verdad es que yo ya estaba pensando en retirarme. Mi hija tenía 7 años, yo 34 y sólo iba a pensármelo si salía algo fuera de España que estuviera bien. Me llamó Tito Vicente Blanco, mi compañero en el Levante que entonces estaba en la AFE y me habla de una competición nueva en la India. Y le dije... oye Tito, no me marees, cómo voy a ir yo a la India. Míratelo, me insistió. Y en tres meses estaba en Calcuta y luego con Zico en el Goá. Zico, una leyenda, me trató increible. Irme a ese país es de las mejores decisiones que tomé en mi carrera. Más allá del fútbol, conviví mucho con los indios y, a nivel personal, la India es una hostia que te quita varias capas.

Y en esas, lleva ya diez años comentando fútbol en televisión. ¿Se prepara los partidos o eres impostor?

Me los preparo mucho. Mucho. Me gusta. Quizá no sea el que más se los prepara, porque tampoco crea que deba venderme como si fuera un analista. Hay gente que eso lo hace mejor. Yo intento hacer entretenimiento, lo que significar comentar el juego, pero también conocer a los rivales, a los jugadores, la dinámica en la que viene, los cambios que ha habido en otras jornadas, lo que al entrenador más le gusta... No sé, me encanta y ahora es mi trabajo.

Tenía pendiente preguntarle sobre una opinión que usted virtió sobre Gavi, el dia que el 6 del Barça les dijo a sus críticos que no tenían "ni puta idea de fútbol". Le afeó esa frase...

Pero... Para mí, se equivocó eh. Pero la mayor parte de mi crítica no era para Gavi, sinó para la gente que aplaudió y le rió esas declaraciones. Yo creo que son unas manifestaciones que no reflejan exactamente lo que el club pretende que sean los futbolistas que se forman en la casa. Entiendo que, con 20 años, salir a una rueda de prensa a decirle a alguien que no tiene ni puta idea no corresponde. Pero, sobre todo, lo que no corresponde es que los adultos se lo aprueben. A mí me parece que Gavi es un futbolísta fantástico, que tiene su temperamento y, a veces, se maneja desde lo pasional. Puede ser que, en un momento puntual, suelte eso. Lo entiendo, aunque creo que no es lo correcto y que, con el tiempo, él mismo verá que es mejor decirlo de otra manera o no decirlo. Seguro que si pones declaraciones mías a su edad, debo tener unas cuántas de esas. Al final, aprendes a que, oye tú, que digan lo que quieran. Gavi está en el Barça y en la selección, y teniendo minutos. Qué mas da. Pero repito, lo grave es aplaudirle, porque así le estamos invitando a que diga cualquier burrada otro día. A eso es a lo que me referí.

Defendí que Messi saliera mucho antes. No veremos nunca nada igual, pero caminaba mucho al final. Si ganas, vale. Pero si dejas de ganar... El Barça debe estar siempre por encima

Es que usted se moja siempre. Lo hizo con Leo Messi, por ejemplo. Recuerdo que, mucho antes del burofax, defendía que su etapa debía finalizar. Sabe que yo aposté siempre por lo contrario. Por un last dance. Cuéntemelo bien esto...

Nada. Sí, sí, yo creo que debería haber salido antes del club. A Messi se le ha pitado en el Camp Nou. A ver, no veremos nada igual. Eso seguro. Nada se parecerá a lo que ha sido Leo. Pero condicionaba mucho el juego e incluso otros aspectos relacionados con el propio club, y yo siempre he pensado que el Barça siempre tiene que estar por encima de cualquier jugador. Hay gente que no eh, hay gente que cree que Messi es tan importante que el club viene después. Yo creo que no. Yo creo que Messi mandaba mucho. Se tomaban decisiones dirigidas sólo a contentarlo. Y para mí, el Barça tiene una manera de jugar y una estructura que se estaba entregando a un personalismo que no comparto. Además, tuvo comportamientos que no me acabaron de gustar. En algunos partidos, caminaba mucho. Y los aficionados claro, bueno mientras ganemos que camine lo que quiera. Pero dejamos de ganar como ganábamos antes. Entonces, claro, si no ganas no camines. Caminar voluntariamente en el Barça, no lo compro. Teníamos al mejor pero dejamos de ganar.

Vuelve Mou...

Buff... Me da pereza su regreso, pero tengo mucha tranquilidad. No le deseo ningún mal a nadie e igual me como lo que voy a decir, pero veo pocas opciones de que esto funcione bien eh. Yo no creo que Mourinho sea, ahora mismo, un entrenador que vaya a entrar a un vestuario, se le respete como se le respetó en su momento e imprima un sello ganador al equipo. No veo nada de esto yo. Me puedo equivocar, pero a priori no me intranquiliza. Para nada. No veo ningún rumbo, la verdad.

La gestión de Flick es incomparable. Jamás vi a un entrenador que sacara tanto a rendimiento a futbolistas que no esperábamos. Sólo le pido que cuide el estilo

Si usted, siendo culé como es el caso, sale del Barça como salió, y al cabo de unos años le viene el Madrid... ¿se iría a la casa blanca, como Cucurella?

Probablemente, sí. Sí, sí. Un jugador, una vez aterriza en el fútbol profesional carga con muchas cosas más allá de su voluntad personal. Los contratos, el caché, el plan de vida... Irte a Madrid y al Madrid en este caso, implica muchas cosas. Si no lo hace, si no se va, casi te diría que falta a la profesión. Si no tienes nada mejor, debes ir. Cucurella es referencia mundial en la lateral izquierdo, pues imagínate si ficha por el Madrid. Renunciar a eso simplemente porque de pequeño era del Barça... No sé, ya no eres pequeño, eres adulto y estás trabajando. Es lo que creo.

A Bernardo Silva se lo hubiera traído?

Decir que no me parece grosero. Porque es tan bueno... Pero no me hubiera vuelto nada loco. Ya no veo el Bernardo Silva de extremo que podía desbordar. Es más para alimentar. Y si tienes otras opciones en la plantilla, pues eso. Pero insisto, no puedo dar un no rotundo.

Hansi Flick...

Sobre todo, lo que ha tenido el míster es una gestión humana y un manejo del grupo incomparable. Yo no había visto jamás a un entrenador que le sacara tanto rendimiento a jugadores con los que no contábamos. Le ha extraído jugo a todo y ha recuperado a futbolistas que estaban mal, con una intensidad y una energía tremendas. Y siempre sonriendo, nunca con mala cara... Le veo tan feliz que eso tiene que trasladarse a la fuerza al equipo. Ha sido un acierto incomparable. No me esperaba este rendimiento de jugadores, este éxito colectivo ni este fútbol tan brillante. Lo único que le discutiría hacia adónde está girando un poquito el modelo eh...

Eso le iba a preguntar... Parece mentira hacerlo tras cinco títulos y con el barcelonismo divirtiéndose, pero ¿cree que hay que poner líneas?

Sí, un poquito. Yo soy muy partidario del cómo y estoy incluso dispuesto a no ganar hoy si veo que el cómo, a la larga, me va a llevar al éxito más adelante. Es evidente que ganar es el objetivo pero también lo es no desviarse del modelo. Si tú dentro de cinco años miras y dices, caramba hemos ganado dos años de cinco pero nos hemos alejado de nuestra esencia o no nos reconocemos tanto, pues no te lo compro.

¿Ve ese riesgo con Hansi?

No, pero ojo. Gordon y Adeyemi son jugadores, básicamente, para correr. Y lo compro eh, porque a veces lo necesitas. Pero a mí dame igual más Bernardos, que les pongan el balón a los de arriba para correr cuando haya que correr. Se trata de correr bien. No estoy tratando de hacer una crítica, simplemente digo que hay que estar vigilantes. El Barça es más que un club por muchas cosas. Es un tema identitario y ahí entra también el modelo de juego. Tiene que haber una evolución y la ha habido. Pero no podemos aparcar el estilo, dejarlo de lado. Eso no lo compraré nunca.

¿Le mola Anthony Gordon?

Me mola. Creo que le hemos dado una versión de futbolista de repetición de esfuerzos y me da la sensación de que es más jugador de lo que la gente piensa. No viene a recibir a sitios que no toca, cuando la tiene que soltar rápido la suelta ràpido... Va a ser un futbolista de adaptación fácil. Ya se ve. Llegó y habló algo de castellano. Se va a poner las pilas rápido. Le veo con capacidades.

Raphinha es un jugador trascendente, pero lo considero transferible. Si soy el club, no lo pongo en venta; pero si viene una buena oferta, no me lo pienso

Adeyemi...

Interrogante total. Me ha sorprendido mucho este fichaje. A Adeyemi le he visto más que a Gordon y, más allá de sus referencias futbolísticas, hay referencias personales. Y en Dortmund creo que ha tenido sus historias, ¿no? Veremos a ver... Confiamos en Hansi y en Deco, que tiene un ojo tremendo.

¿Aprueba el trabajo del director deportivo?

Mucho. Últimamente, he tenido la suerte de coincidir personalmente y a mí la personalidad de Deco me encanta. Me gusta la gente que va, que tiene determinación y que se atreve. Además, tengo la sensación que no te vende motos. Si es que no, no te va a decir que sí.

La pregunta universal. ¿Pagaría 150 millones por Julián Álvarez?

Nah, nah...

¿Qué quiere decir nah?

Que yo no pondría ni 100 millones... Me gusta, me parece que, si viene, el Barça ficha a un gran jugador. Eso es evidente. Pero no me vuelve loco, no me vuelve loco. Por ese precio, no. Necesitamos una pieza en esa posición y no hay muchas. Desde luego, Haaland o Kane si pudieran venir los pongo por delante de Julián pero a mucha distancia, si de lo que hablamos es de gente que te haga ganar títulos. Lo dicho. Le veo un buen jugador, pero creo que en el Atleti no ha demostrado ser alguien como para que el Barça vaya ahí a quitárselo. No lo ha demostrado. Ha tenido buenos tramos. Pero yo digo, si en el Atlético no has sido un futbolista estratosférico, ¿por qué lo vas a ser en el Barça? Si no puede ser Harry Kane, que es el que yo haría, yo miraría un perfil como Vlahovic. Si le recuperamos, yo le he visto cosas brutales a este jugador.

Julián metió casi 30 goles en su primer año en el Atleti eh. Aquí mejoraría mucho sus números...

Seguro, seguro que mejoraría. Todo lo que digo es relacionado con el precio. Por ejemplo, yo creo que Luís Suárez del Sporting Club de Portugal es más barato y yo creo que junto a Olmo, Pedri y Lamine metería un bocado arriba tremendo. Podría hacer más de 35 goles. Pero no, Julián, si te abstraes del precio, es un jugadorazo claro.

¿Qué hacemos con Raphinha?

Vendible. Lo hemos hablado más de una vez. Mi postura es la siguiente: si soy el club no lo pongo a la venta, pero si viene una buena oferta, no me lo pienso. Así de rápido. Creo que es un futbolista trascendente en cuanto a estilo de juego, vestuario, etc... Si se queda será una gran noticia, si nos llega un buen dinero, también. Insisto, si llega una buena oferta es ley de vida. Prefiero vender a Raphinha que a Gavi, Pedri, Fermín o a Lamine. Y algo hay que vender.

No se me vaya sin defender a Frenkie De Jong, que es un buen momento ahora para defenderlo....

Pues sí, es un buen momento para defenderlo. Resulta que ahora lesionarse es enjuiciable. La gente se lesiona, y qué hacemos... Es evidente que es una desgracia para todas las partes. Un marrón para el jugador, para el entrenador y para la dirección deportiva. ¿Qué puedes hacer ahora? Fichas o no fichas... Yo no soy un gran fan de Frenkie en cuanto a lo que aporta al juego, pero me parece un gran futbolista al que le ha sucedido una desgracia. De verdad que no veo crítica en este caso, es que no la veo. Se ha lesionado y ya está. ¿Qué podemos hacer?

Posiblemente, sea el futbolista más insultado de la historia reciente del Barça...

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No lo entiendo. No lo entiendo. Yo soy crítico, a veces, con su aportación. Pero en comportamiento y en profesionalidad, no veo motivos para apuntarle. Lo que no podemos pedirle a un jugador es que no se infiltre para jugar un Mundial. Cualquiera de los que le critican eso, se hubieran hecho 30 pinchazos para jugar partidos de un Mundial. Para estar en una Copa del Mundo, si tienes que infiltrarte, te infiltras. Tú y todos. Lo único que espero es que se recupere pronto.