Jofre, al margen en la doble sesión del Barça de este jueves

Día de doble sesión en el FC Barcelona. Dos entrenamientos duros, de carga, tras descansar dos días una vez aterrizados del stage en Birmingham. Una estancia en suelo inglés que Flick valoró muy positivamente tras dos veranos con giras internacionales, compromisos y demás. Hansi está encantado con lo que está viendo de los canteranos. A la mayoría los conocía de sobras, mientras que a otros los ha podido monitorizar más a lo largo de estas más de tres semanas de entrenamientos.

Hansi Flick escucha a Raphinha en un entrenamiento durante el stage de St. George's Park / Dani Barbeito

Por la mañana la gran novedad era la incorporación antes de hora de Gavi. El de Los Palacios decidía regresar antes de sus vacaciones (el resto de mundialistas lo hará a partir del próximo lunes) y empezaba a hacer trabajo al margen del grupo. No se espera que tenga minutos el sábado aún en el triangular de Udine.

Bisiwu, primeros entrenamientos

Quien se ha estrenado también este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper es Jesse Bisiwu. El belga va aclimatándose al grupo poco a poco tras conocer a sus nuevos compañeros durante el stage en Birmingham y ya sabe lo que es ejercitarse en el cuartel general azulgrana.

Jofre, junto a Tommy Marqués / Marc Graupera

Y otro nombre propio del día es el de Jofre Torrents. El de La Selva del Camp, como informamos ayer, se marchará traspasado al Ajax, que adquirirá el 50% de sus derechos por un monante que puede ascender a los seis millones si se cumplen una serie de objetivos. Firmará hasta 2030 y el Barça se guardará una recompra.

Rumbo a Amsterdam cuando haya luz verde

En las dos sesiones de este jueves el futbolista formado en La Masia ha participado al margen del grupo para no correr riesgos. La idea es que se pueda sellar cuanto antes la firma y pueda viajar a Amsterdam para ponerse a las órdenes de Míchel, que es uno de los valedores de su llegada.

El conjunto barcelonista vuelve a entrenar este viernes a las 9:30 en sesión única y el sábado por la mañana pondrá rumbo al aerpuerto de Trieste para jugar ese triangular en Udine.