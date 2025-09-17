Jofre aprueba la selectividad mientras convence a Flick

La vida de Jofre Torrents ha dado un vuelco importante los últimos meses. El lateral de La Selva del Camp ha visto cómo en un abrir y cerrar de ojos su apacible día a día en La Masia de estudio y entrenamiento se veía alterado por completo con el ascenso al primer equipo.

Desde aquel lejano 14 de julio, cuando Flick lo llamó para iniciar los entrenamientos de pretemporada, no ha abandonado ya la disciplina del técnico germano. Teóricamente, su lugar este año estaba en el Barça Atlètic, donde debe ser una pieza clave para recuperar la categoría. Pero su buen hacer y las circunstancias lo han llevado a ejercitarse a diario junto a los Lewandowski, De Jong, Koundé, Pedri, Lamine y compañía.

DEL DÍA A DÍA EN LA MASIA A LOS AVIONES PRIVADOS PARA VIAJAR CON LEWY, FRENKIE O PEDRI

Y subirse a aviones privados para disputar los partidos fuera de casa. Y a vivir todos los lujos (y obligaciones) que tiene un futbolista profesional del Barça. Gestionar todo esto a nivel emocional no es nada sencillo para un adolescente de apenas 18 años. Es vital un buen asesoramiento y tener los mimebres necesarios en casa. Y Jofre los tiene.

Szczesny durante el entreno junto a Jofre Torrents, Marc Bernal y Gerard Martín / FC BARCELONA

El tarraconense, que reside en La Masia, vive con naturalidad todo este torbellino que hay a su alrededor. Sabedor de que en cualquier momento puede ser llamado a filas para entrenar y competir con el filial en Segunda RFEF. Pero exprimiendo al máximo su estancia con los mejores futbolistas del planeta.

EN SEPTIEMBRE AL ESTAR EN EL EUROPEO EN PRIMERA CONVOCATORIA

Y en medio de toda esta vorágine, de estos cambios tan radicales en su rutina, hace unos días se presentó a las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad). El futbolista no pudo acudir a la primera convocatoria de junio al estar con la selección española sub'19 para disputar el Europeo (ahí sí se presentó un compañero suyo de equipo, Pau Cubarsí). Tuvo que dejarlo para septiembre.

Jofre es un jugador de altos vuelos / Dani Barbeito

Poco imaginaba Jofre lo que andaría haciendo en septiembre. Pero aun así intentó aplicarse, sacar tiempo de debajo de las piedras y llegar con garantías a esta segunda convocatoria de estos exámenes vitales para poder acceder a la etapa universitaria. Fue hace dos semanas, en pleno parón internacional. Pidió no ser citado con la selección (lo pactaron RFEF y FC Barcelona) y tuvo que entrenarse al margen un par de días. Pero valió la pena.

ÉXITO ACADÉMICO

Jofre ya puede gritar que ha aprobado las PAU. Acaba de recibir los resultados y ya está más que apto para empezar una carrera universitaria. Objetivo 'vital' personal y familiar conseguido. Veremos cómo gestiona los siguientes pasos académicos de su carrera. De momento, viajando a Newcastle para estrenarse en la Champions y pensando en los próximos partidos con el primer equipo. Sin descuidar, como ha quedado claro, un pilar indispensable como son los estudios.