Jofre aprovecha la oportunidad de Flick

Ya tuvo el premio a su buen hacer Jofre Torrents de ejercitarse a las órdenes de Hansi Flick el curso pasado. El lateral de la Selva del Camp, considerado como un jugador estratégico de futuro para la demarcación de lateral izquierdo, se enroló en los entrenamientos del primer equipo del Barça el 14 de julio para arrancar la pretemporada a las órdenes de Flick. A sus 18 años, toda una oportunidad y unas semanas por delante para trabajar y exprimir al máximo la experiencia.

Jofre partió desde la misma base que el resto de canteranos. El primer paso era evolucionar, crecer, absorver las consignas del staff y apoyarse en las estrellas del primer equipo. Ser una esponja, vaya. Y si eso le llevaba a viajar a la gira asiática y poder debutar con la camiseta del primer equipo azulgrana, mejor que mejor. Y lo cierto es que el zaguero tarraconense superó esa primera criba y puso rumbo a Corea y Japón. Y no solo se estrenó con la casa barcelonista, sino que tuvo mucha incidencia en los tres amistosos que disputó el cuadro barcelonista. En total, tres medias partes en las que mostró sus puntos fuertes con esa explosividad de arrancada y criterio para incorporarse al ataque.

EXPRIMIENDO CADA SESIÓN CON EL PRIMER EQUIPO

El plan inicial con el chico es que se asiente en el Barça Atlètic y que sea un pilar. Junto con Toni Fernández. El descenso en Segunda RFEF ha sido un jarro de agua fría y ha provocado que algunos futbolistas o hayan salido y quieran buscar otro destino de mayor categoría. En SPORT ya hemos comentado que Toni ha decidido seguir y apostar por el Barça partiendo desde el filial. A priori, la idea con Jofre es que teniendo como base el equipo que dirige Juliano Belletti crezca y pueda tener sus oportunidades.

Jofre Torrents celebra un gol con Toni Fernández, Pedri y compañía / Valentí Enrich

La temporada es muy larga, el calendario muy denso y las oportunidades brotarán seguro. Además, la marcha de Iñigo Martínez abre aún más la puerta para que Torrents pueda ir entrando en dinámica de primera plantilla. Flick ya ha probado a Gerard Martín como central zurdo en la gira y el otro día ante el Como. Sin el central de Ondarroa se ha quedado sin nadie zurdo natural para el eje de la zaga. Alejandro Balde, titular indiscutible para el próximo curso, por historial tampoco puede acumular mucho minutaje. Flick lo sabe y el año pasado ya gestionó sus descansos y dio bastante protagonismo al lateral de Sant Andreu de la Barca.

NATURALIDAD Y PERSONALIDAD

Lo más destacable de estas semanas con Jofre es la naturalidad con la que lo ha llevado todo. Plantarte con 18 años entre jugadores de talla mundial que lo han ganado prácticamente todo y salir con la personalidad con lo ha hecho en los partidos es muy positivo. El juego de Jofre partiendo desde el costado izquierdo se basa en asociarse, en las conducciones rompiendo líneas, en irrumpir por sorpresa. Y eso requiere mucha finura desde atrás y riesgo. Adaptarse a esta defensa adelantada y a triangular en espacios cortos en situaciones en las que una pérdida puede condenarte tiene mucho mérito.

A partir de ahora, veremos qué decide Flick con él. De momento, sigue acumulando experiencia con el primer equipo y creciendo.