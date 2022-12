Joel Lara, los ojos del Barça en el Mundial de Qatar

Es un hombre de la máxima confianza del director deportivo, Jordi Cruyff Coincidieron en diferentes equipos y se lo trajo para el club azulgrana

Joel Lara Rodríguez son los ojos de Jordi Cruyff y el FC Barcelona en el Mundial de Qatar 2022. El director deportivo azulgrana no se desplazó al Campeonato del Mundo y delegó las funciones de ver a posibles jugadores que pueden ser interesantes para el club en el presente y el futuro en las manos del ojeador, de su máxima confianza.

Joel Lara coincidió con Jordi Cruyff desde que ambos estuvieron juntos en el Maccabi de Tel Aviv. También trabajaron juntos en el Shenzhen de China, donde ejerció durante diez meses como analista internacional y jefe de Scout mientras el holandés estaba en el banquillo. Previamente, Lara había sido jefe de ojeadores de la selección nacional de Ecuador, realizó las mismas funciones que en el Shenzen Chongqing Dangdai FC chino y en el Maccabi de Tel Aviv, además de haber llevado el departamento de scout internacional en el Sporting de Gijón.

En el Sporting llegó de la mano de Nico Rodríguez en el mercado de invierno de la temporada 2015/2016 y dejó el club a su salida en el verano de 2017. Se encargaba de elaborar informes de jugadores en el extranjero y crear bases de datos para el seguimiento de potenciales fichajes.

Posiblemente, uno de los jugadores que estará siguiendo es el jugador de Ghana, Kudus, del que Jordi Cruyff habló maravillas. "Lo vi jugar hace un año y he seguido su trayectoria en el Ajax. No estamos en el punto de decir "el Barça quiere a este jugador" ni mucho menos. Pero es un jugador que ha llamado la atención por su actuación y sus goles en el Mundial. A mí, particularmente, me llama la atención por el debate que hay en Holanda sobre su posición, si es un medio avanzado o un delantero", afirmó en una entrevista a Rac1.