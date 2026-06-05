Joaquín Delgado, lluvia de ofertas con el Barça atento

Dentro de la revolución que prepara el FC Barcelona de cara al próximo filial que seguirá (por segundo año seguido) jugando en Segunda RFEF, hay una pieza que está bastante complicada, pero por la que todavía no se tira la toalla.

Ya contamos recientemente que Òscar Gistau y Hamza Abdelkarim son los dos '9' que, por ahora, contempla el club de cara al próximo curso (teóricamente, a las órdenes de Juliano Belletti). El egipcio, que se encuentra disputando la Copa del Mundo, ha terminado a buen nivel con el Juvenil A y la idea, pese a no ser todavía oficial, es ejercer la compra al Al-Ahly egipcio.

Gistau es un 9 puro / FCB

En el caso de Gistau, es un delantero 'señalado' en La Masia desde hace años y que no ha tenido fortuna con las lesiones. El objetivo ahora es que encuentre la regularidad y sea una pieza importante del filial.

Delgado, en 'stand by'

Esp no significa que el Barça haya perdido de vista a un '9' que ha actuado esta segunda vuelta de azulgrana y ha ofrecido un rendimiento inmediato. Joaquín Delgado ha estado a préstamo por el Oviedo y ha terminado como el máximo goleador de toda la Segunda RFEF.

Joaquín Delgado firmó un doblete en Terrassa / FCB

Ya contamos en SPORT que había habido reuniones entre su agente y el club azulgrana buscando un acuerdo y negociar las condiciones de la opción de compra pactada con el Oviedo. En el Barça quedaron muy satisfechos con el de Utrera, que terminó con 20 dianas el curso en Segunda RFEF (seis con el Barça Atlètic y otro gol en Copa Catalunya).

Contrato con el Oviedo

El jugador tiene otro año de contrato con el Oviedo. Si no hay novedades, en unas semanas arrancaría la pretemporada con el club ovetense, recién descendido a Segunda A. El problema es que tras perder la categoría hay muchas incógnitas a nivel deportivo y Joaquí no sabe aún cuál sería su rol o qué hay pensado con él.

Joaquín Delgado en su debut con el Barcelona B / Barcelona B

Mientras, el jugador ha arrancado ya su preparación individual para llegar a esa pretemporada, sea donde sea, en óptimas condiciones. Según ha podido saber SPORT, tiene varias ofertas sobre la mesa, entre ellas alguna de la Primera División de Portugal.

Nada definido ni ninguna puerta cerrada por ahora con el Barça atento a cómo se desarrollan los acontecimientos.