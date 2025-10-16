Joaquín Caparrós da un consejo a Lamine Yamal para mantenerse en la cima quince o veinte años

Joaquín Caparrós, exentrenador del Sevilla, Athletic, Osasuna o Deportivo, entre otros equipos, se refirió a la explosión futbolística del delantero del FC Barcelona Lamine Yamal y su proyección de futuro, y le dio un consejo de futuro. También comentó el debate surgido en este último parón de selecciones en torno a la figura del atacante azulgrana, el seleccionador Luis de la Fuente y el técnico del Barça Hansi Flick.

Caparrós estuvo en los micrófonos de Radio Marca con motivo de su aniversario y abordó diferentes aspectos de la actualidad futbolística. Cuando le preguntaron por Lamine Yamal y su eclosión en el fútbol internacional, el entrenador andaluz hizo esta reflexión: "Tiene un talento tremendo, pero hay que cuidar mucho el entorno. Demasiadas ruedas de prensa, demasiada exposición. Los cracks no son de temporada, son los que se mantienen quince o veinte años", resaltó.

En este sentido, Caparrós resaltó que para que un jugador se consolide en la élite no solo es importante lo que le atañe dentro del campo, sino también fuera de él y que esté bien arropado por el club y su familia. "Tiene que tener cuidado con el entorno y con lo que hace", insistió.

La polémica entre el Barça y la Selección

Caparrós también opinó sobre la polémica vivida en las dos últimas convocatorias de selecciones entre el FC Barcelona y la Federación española en la gestión de las lesiones, con Lamine Yamal en el centro del debate: "Lo que tiene que haber es comunicación. Tanto clubes como Selección quieren lo mismo: la salud del futbolista".

Lejos de alimentar el enfrentamiento, el entrenador andaluz rebajó la tensión: "La vida es sencilla, pero la complicamos nosotros", matizó. "Si hay una duda, se habla entre entrenadores y médicos, con claridad y respeto".

"El mejor seleccionador del mundo"

Enlazando con la Selección española y sus opciones en el próximo Mundial 2026, del que España está a un paso para clasificarse, Caparrós consideró que "tenemos la mejor selección y el mejor seleccionador", defendiendo a Luis de la Fuente, con el que coincidió durante su etapa en el Athletic. "Lo de Luis no es casualidad, se lo ha ganado con trabajo y humildad; ahora mismo es el mejor seleccionador del mundo".

Para Caparrós, la clave de la Selección está en la unión del grupo: "Estos chicos llevan mucho tiempo juntos, tienen una mentalidad colectiva. Entran unos, salen otros y no se resiente el nivel. Eso es lo que hace grande a un equipo".