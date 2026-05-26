João Pedro prioriza al Barça y neutraliza el efecto Xabi Alonso

El Barça aún no ha definido cuál es su prioridad para sustituir a Robert Lewandowski. Deco, trabajando codo a codo con Hansi Flick, ha elaborado una lista de '9', encabezada por Julián Álvarez y João Pedro, y en la que figuran otros nombres también interesantes. Todos los frentes están abiertos.

Cuando la 'operación salida' vaya cogiendo forma, el Barcelona acabará definiendo su objetivo número uno y se establecerán las negociaciones para intentar un traspaso con el club de origen del delantero elegido.

De momento, lo que ha hecho Deco es tantear los entornos profesionales de varios '9' para conocer su predisposición a jugar en el Barça, lo que va mucho más allá de dar un 'sí quiero'.

João Pedro celebra uno de sus goles con el Chelsea / CESARE ABBATE

Integrarse en el Barça bicampeón significa aceptar la jerarquía existente, que pivota alrededor de la figura de Lamine Yamal, a quien se le tiene que ayudar a crecer y no a retar internamente. Y, por otro lado, el nuevo delantero tendrá que adecuarse al exigente ecosistema táctico de Hansi Flick, en el que se le exigirá que sea muy asociativo y que juegue, no para hacer relucir sus estadísticas personales, sino para maximizar el ataque desde una concepción colectiva.

En el caso de João Pedro, Deco tiene línea directa con su entorno profesional, con quien ha mantenido varios contactos presenciales en los últimos dos meses, el último de los cuales, como reveló ayer Jijantes, se produjo en Londres este lunes. El ejecutivo lusobrasileño tiene la información de que su compatriota lo pondrá todo de su parte para intentar que su fichaje por el Barça se materialice.

El brasileño, que ha terminado su primera temporada 'blue' con 20 goles y 9 asistencias, no pretende dejar pasar la opción de recalar en el Barça de Hansi Flick.

En este sentido, el Barça también maneja esta información, la oficialidad de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Chelsea no ha hecho variar los deseos del atacante paulista, que se ha quedado fuera del Mundial 2026 en una decisión muy polémica de Carlo Ancelotti, ampliamente criticada por la prensa brasileña.

João Pedro: primero el Barça

El 'efecto Xabi Alonso', muy valorado en Stamford Bridge por haber hecho del Bayer Leverkusen un equipo campeón que rompió la hegemonía del Bayern Múnich, es inocuo para João Pedro, que se mojará de puertas adentro en el momento oportuno, o sea, cuando el Barça vaya a por él y llame al Chelsea para empezar a negociar.

Xabi Alonso entrenará al Chelsea la próxima temporada / Chelsea

A diferencia de lo que se expuso desde Inglaterra el último fin de semana, la realidad indica que aún no ha habido ningún tipo de contacto entre los dos clubes. El Barça no ha sondeado al Chelsea, porque este movimiento solo haría aumentar el precio de salida. Esta operación está valorada, en la actualidad, en una horquilla que va desde los 80 hasta los 100 millones de euros.

Como SPORT ya explicó, el hecho de que João Pedro no vaya a la Copa del Mundo puede acelerar las tratativas. Lo que seguro que no ocurrirá es que su tasación aumente, como pretendía hacer su club con su participación mundialista con la Seleção.

Que el Chelsea, al final, no participe en ninguna competición europea en 2027 tampoco varía los posibles escenarios de una futura negociación o traspaso al Barça. El mayor impacto para los 'Blues' ya se había producido en el momento en que se quedaron fuera de la Champions League. Y esta es una tendencia que se ha ido repitiendo los últimos años. Esta será la tercera ocasión, en las últimas cuatro ediciones del máximo torneo continental, en la que no logran entrar los 'Blues': las otras dos fueron en la temporada 2023/24 (se repitió la misma situación que ahora) y 2024/25 (ganó la Conference League imponiéndose en la final al Betis).

De momento, los diferentes actores van tomando posiciones. Los timings los marca el Barça, que es quien tiene que decidir de qué músculo financiero dispone y por cuál de los '9' se lanza y cuándo da el pistoletazo de salida al baile de la negociación.

Julián Álvarez también se moja

João Pedro será activo y cogerá el toro por los cuernos en la hora H, siempre que su fichaje llegue a activarse. En caso de desistimiento blaugrana, su futuro apunta a completar su segunda temporada con el Chelsea, con quien tiene contrato hasta junio de 2033.

Julián Álvarez sigue siendo una opción para el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

Julián Álvarez, por su parte, se ha movido con discreción. De momento, va dando largas a la oferta de renovación que el Atleti le ha puesto encima de la mesa, con la que mejoraría su ficha de forma sustanciosa. Su actual contrato se extiende hasta 2031 y está blindado con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.