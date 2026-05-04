João Pedro presenta su candidatura para el Barça: un gol 'a lo Rivaldo' para enamorar a Deco

El fútbol son estados de ánimo, pero sobre todo, saber aprovechar los momentos. Y el de João Pedro no podría ser más perfecto. En unas semanas donde su nombre ha saltado a la primera línea de la actualidad barcelonista, el internacional brasileño decidió derribar la puerta de la dirección deportiva de la mejor manera posible: con una obra de arte que ya aspira a ser el gol de la temporada.

Una chilena que evoca a Rivaldo

En el último partido del Chelsea, el delantero de 24 años se sacó de la chistera un gol que no solo es firme candidato al Premio Puskas, sino que ha removido los recuerdos más dulces de la afición culé.

Con los londinenses perdiendo 0-3 y tras ver cómo le anulaban un gol, el brasileño apareció en la frontal del área pequeña. Amortiguó el balón con el pecho, lo mantuvo suspendido en el aire y, sin dejarlo caer, conectó una chilena espectacular: plástica, potentísima y colocada. El esférico se coló en la portería de Matz Sels. La imagen era un calco (más cercano) del mítico gol de Rivaldo ante el Valencia en 2001.

En el entorno blaugrana, la comparación ha sido inmediata. No es solo la belleza del gesto, es la sensación de que João Pedro tiene ese don de inventar fútbol de la nada, esa capacidad de generar algo extraordinario en una jugada muerta. Precisamente el tipo de talento que muchos sueñan para complementar a la nueva generación culé encabezada por Lamine Yamal.

Joao Pedro marca gol de chilena ante el Nottingham / ANDY RAIN / EFE

Mientras el Chelsea navega entre altibajos esta temporada, la estrella brasileña brilla con luz propia. Y cada vez son más los que piensan que Londres se le está quedando pequeño.

El 'Plan B' que gana enteros por Julián Álvarez

No es un secreto que la prioridad absoluta del área deportiva que encabeza Deco es reforzar el frente de ataque. Aunque el gran sueño sigue siendo Julián Álvarez, la realidad económica del club y las altas pretensiones del Atlético de Madrid obligan a manejar alternativas de nivel élite. Es aquí donde la figura de João Pedro emerge como la opción más sólida y, quizás, la más inteligente.

Julian Alvarez, durante la final de la copa del rey / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El ex del Brighton representa el perfil de delantero moderno que Hansi Flick ha demandado desde su llegada. No es un '9' estático; es un futbolista con movilidad, capaz de caer a bandas, asociarse en el juego interior y, sobre todo, iniciar la presión tras pérdida. A diferencia de otros candidatos, el brasileño ya conoce la exigencia de la Premier League y ha demostrado que puede echarse a la espalda a un gigante en crisis.

El Chelsea, pese a la inversión realizada en su día, podría verse obligado a negociar si no entra en Champions, y el jugador ya habría dado señales de que vería con muy buenos ojos vestir de azulgrana.

La operación no será sencilla, pero tras el golazo de este fin de semana, el mensaje ha quedado claro: João Pedro está listo para el gran salto. La candidatura está sobre la mesa; ahora le toca al Barça mover ficha.