João Pedro, la oportunidad perdida del Barça

João Pedro tiene encarrilada la renovación con el Chelsea. Se le mejora sustancialmente la ficha y se extiende su vínculo contractual hasta 2033. Es una consecuencia directa no solo de su buen rendimiento en su primer año en Stamford Bridge, sino también de unos últimos meses de mucho movimiento entre bastidores, plasmado en el interés del Barça, que lo tenía en su lista de ‘9’ para este verano, y del Arsenal, que estaba dispuesto a pagar 100 millones de euros, vista la dificultad de convencer a Julián Álvarez.

João Pedro no terminará en el Spotify Camp Nou porque el Barça así lo ha determinado. El ‘9’ canarinho estaba loco por vestirse de blaugrana y, si se hubiera dado el paso adelante desde los despachos de la Ciutat Esportiva, el delantero habría ido a por todas internamente para que la dirección blue lo vendiera a un precio de mercado.

João Pedro se quedará en el Chelsea / @chelsea

Conscientemente, el Barça dejó pasar la ventana de oportunidades que se abrió en junio. El Chelsea, que va de proyecto deportivo en proyecto deportivo cada temporada, quería hacer caja para rearmar un nuevo equipo para Xabi Alonso. Por eso, escuchaba ofertas por sus ‘vacas sagradas’.

Se daba por hecho que la principal capitalización vendría de una posible venta de João Pedro o Enzo Fernández, que sonaba para el Real Madrid, o incluso de ambos. El primero que llegara tendría una ventaja negociadora, teniendo en cuenta que, además, por entonces, aún no había empezado la gran pirotecnia del mercado de los equipos de la Premier. Y esto, trasladado a cifras, significaba que el Barça podría haber tenido a João Pedro por unos 80 millones de euros más otros 20 en variables.

El Real Madrid, que necesita fichar para tapar las vergüenzas deportivas del último bienio, sí aprovechó la tesitura para cerrar a Cucurella por 55 millones de euros, en una operación que conocía todo el mercado internacional: de Londres a Barcelona, pasando por Sao Paulo, Buenos Aires, París y Milán.

El hecho de que Carlo Ancelotti no se llevara a João Pedro al Mundial, en una decisión deportiva que después pagó muy cara el italiano, al materializarse el fiasco previsto de Igor Thiago y Endrick (la ‘dupla’ no vio portería), dinamitó la estrategia del Chelsea de aumentar el valor de traspaso durante la Copa del Mundo, porque contaba con una supuesta revalorización de su delantero.

En lugar de ir a por João Pedro, Deco tuvo mucha prisa por incorporar a Anthony Gordon y cubrirse las espaldas en la posición de extremo izquierdo, a la vista del viacrucis de lesiones de Raphinha y de lo que podría ocurrir con el brasileño. Los 80 millones escenifican que el ex del Newcastle no solo ocupará la plaza de Rashford, sino que llega para competir por la titularidad con Raphinha. El hecho de que pueda jugar como falso ‘9’ es un plus táctico.

Julián Álvarez, el '9' que quiere el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y, paralelamente, el Barça fijó a Julián Álvarez como su objetivo número uno para relevar a Lewandowski. La ira furibunda, teatral y desproporcionada del Atleti encalló una operación que ya se preveía larga y complicada. Y, entrado el mes de agosto, todo sigue embarrado.

El Arsenal, por su parte, había contactado con João Pedro antes de disputar la final de la Champions League. Y, en estos últimos dos meses, sí ha intentado acelerar su incorporación. El Chelsea, sin embargo, no estaba por la labor de reforzar a un rival directo de la misma ciudad.