Joao Pedro: el delantero que quiso el Barça deslumbra con Xabi Alonso

Joao Pedro ha vivido unos últimos meses muy intensos. Su última temporada en el Chelsea terminó con mucho ruido: cambios en el banquillo, interés del Barça en ficharlo y el mazazo de caerse de la lista de Brasil para el Mundial.

Los viajes de Deco a Londres aumentaron los rumores sobre la posibilidad de ser el relevo de Lewandowski. En un momento en el que ya se hablaba del interés de Julián Álvarez, el nombre de Joao Pedro irrumpió con mucha fuerza en un momento donde el mercado de salidas del Chelsea estaba muy activo.

El ariete era del agrado de Deco y su perfil encajaba con la propuesta de Flick. Con el brasileño el Barça podía mantener el perfil de un '9' de envergadura como Lewandowski, pero también un futbolista con muy buen pie, dinámico y capaz de caer en banda de manera eventual.

Todo encajaba para que fuera una de esas operaciones que se le dan tan bien a Deco: mientras los medios se vuelcan en una dirección (Julián acaparaba titulares), el director deportivo azulgrana acostumbra a acelerar el fichaje de un 'tapado'.

Y así fue, pero el tapado terminó siendo Gordon, un fichaje que cogió a mucha gente por sorpresa, a pesar de que unos meses antes se habían conocido encuentros de Deco con sus agentes.

Con el paso de las semanas y la llegada de Xabi Alonso fue quedando claro que el Chelsea no tenía ninguna intención de vender a Joao Pedro.

Es más, el brasileño tenía que ser una de las referencias del nuevo proyecto del club y así está siendo en esta pretemporada, donde se ha convertido en uno de los delanteros más en forma del mundo.

En estado de gracia

Joao suma ya siete goles y está siendo uno de los grandes beneficiados de la propuesta dinámica de Alonso, que le da mucha libertad para ocupar diferentes espacios de la delantera.

El Chelsea está jugando con un 3-4-2-1 flexible; los carrileros son los encargados de abrir el campo, mientras que dos mediaspuntas juegan por detrás de un Joao Pedro, que tiene mucho espacio para moverse por el flanco de ataque.

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El plan de Xabi en el conjunto londinense se parece más a lo que ya le funcionó en el Bayer Leverkusen que lo que probó en el Madrid para adaptarse a la plantilla.