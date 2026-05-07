João Pedro, una apuesta del Barça siguiendo el modelo Raphinha

Deco, que no hay que olvidar que jugó en el Chelsea cuando cerró su triunfal recorrido en el Barça, otorga, ahora en su etapa en los despachos, un plus añadido a los futbolistas que están en la Premier League.

Considera que la intensidad, la velocidad de ejecución y la exigencia física presentes en el fútbol inglés son factores muy positivos para un equipo ganador como el Barça, que aún está en fase de construcción, con jugadores extremadamente jóvenes.

Son constantes los viajes del director de fútbol blaugrana a Inglaterra a lo largo de la temporada, para evaluar in situ futbolistas que pueden acabar transformándose en objetivos.

Siendo agente trajo a Raphinha al Barça y, ya como máximo ejecutivo del área deportiva, intentó la contratación de Luis Díaz, que está haciendo una temporada descomunal en Inglaterra, se interesó por los mediocentros Bruno Guimarães y Douglas Luiz o cerró la cesión de Marcus Rashford, ahora con su futuro entreabierto. De cara a este verano, Cuti Romero es uno de los centrales que maneja como plan B en caso de que no se concrete la llegada de Bastoni.

Y otro de los futbolistas de la Premier que encanta a Deco es João Pedro, el '9' del Chelsea que, según ha explicado SPORT, es, junto a Julián Álvarez, uno de los dos delanteros mejor situados en una lista ya muy concisa, en la que se incluyen otros nombres, para reforzar una posición clave. Se busca a un goleador que coja el testigo en el rol desempeñado por Robert Lewandowski, que ha dado un rendimiento extraordinario desde su llegada en el verano de 2022.

Joao Pedro marca gol de chilena ante el Nottingham / ANDY RAIN / EFE

El delantero del Atleti es un '9' hecho, 'top', campeón del mundo como titular al lado de Leo Messi, que aterrizó en Europa en el City de Guardiola y conoce LaLiga de la mano del Atleti del Cholo.

Mientras, del brasileño se valora, más allá de su calidad, que es un futbolista joven (cumplirá los 25 en septiembre), con mucha capacidad de crecimiento porque aún no ha alcanzado su techo ni su madurez futbolística.

Paralelismos con Raphinha

En este sentido, el Barça toma como referencia lo que ha ocurrido con Raphinha. Una experiencia exitosa. Se le fichó del Leeds United en el verano de las palancas, en 2022. Tenía por entonces 25 años. No solo era uno de los mejores extremos derechos de la Premier League, sino que ya era internacional con Brasil. De hecho, en su primer semestre como blaugrana jugó como titular el Mundial de Qatar, gracias a Tite, gaucho como él, que le tenía plena confianza.

El extremo explotó en Barcelona de la mano de Hansi Flick. Y, el curso pasado, firmó números de Balón de Oro. Es uno de los capitanes y una de las 'vacas sagradas' para Carlo Ancelotti de cara al segundo Mundial de su carrera. Ahora lo tientan desde Arabia y está en período de reflexión; el Barça respetará la decisión que tome. Flick y Deco cuentan con él.

Raphinha, un fichaje de éxito / Enric Fontcuberta / EFE

João Pedro cotiza al alza. Después de pasar por el Watford (¡qué bien ficha este histórico club!) y el Brighton, está teniendo una primera temporada fulgurante en el Chelsea, a pesar de todo el terremoto deportivo que causó el despido de Enzo Maresca. Lleva 20 goles y 9 asistencias, a los que hay que sumar los tres tantos en los tres partidos que jugó en el Mundial de Clubes, donde se incorporó con la competición en juego y fue uno de los héroes del título. Allí demostró que es capaz de tener un rendimiento inmediatísimo.

Con Brasil ha disputado ocho encuentros. Entrará en la lista de los 26 elegidos que Ancelotti anunciará el próximo día 18 en Río de Janeiro y su papel en el Mundial aún está por definir. El técnico italiano no ha aclarado si jugará con un '9' de referencia o no.

Aunque esté en un club siempre ambicioso como el Chelsea y jugando en Londres, a João Pedro le ocurre algo parecido a lo que vivía Raphinha en Leeds: es un tapado mediático. No tiene, quizá, para el gran público, el mismo reconocimiento y pegada que otros futbolistas. El ecosistema del Barça puede darle un estatus global acorde a su calidad y a la capacidad de progresión que se le presupone.

Operaciones similares

Raphinha costó 58 millones de euros, que están absolutamente amortizados. El coste de la 'operación João Pedro', en caso de ejecutarse, estará en una horquilla entre los 80 y 100 millones de euros, según prevé el Barcelona. Hay un margen negociador amplio, que quizá no se tendrá con el Atleti, que espera sacar más de 120 'kilos' por su delantero. Aquí la postura del argentino será determinante para saber si hay o no partido.