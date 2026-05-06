João Pedro, la alternativa del Barça para suplir Lewandowski

João Pedro entra en la órbita del Barcelona para quedarse. No es un interés pasajero, sino que el delantero centro del Chelsea, según ha podido confirmar SPORT, conforma, junto a Julián Álvarez, una lista de dos nombres que son los preferidos de Deco y el club trabajarán durante la ventana de fichajes para reforzar la posición de ‘9’.

El Barça busca a un delantero centro goleador ‘top’ que pueda desempeñar el rol de Robert Lewandowski en los próximos cursos. Y, para ello, es consciente de que será necesario realizar una inversión importante, que evidencie la mejora financiera y envíe un mensaje al mercado, marcando, de nuevo, territorio.

Hansi Flick y Deco confeccionaron, muchos meses atrás, el prototipo de ‘9’ ideal para un ecosistema futbolístico tan exigente como el actual del Barça. Más allá de un poder de finalización intimidatorio, se exigen otras cualidades. La movilidad, la capacidad asociativa y la concepción colectiva del juego son elementos innegociables, así como el respeto a la jerarquía futbolística.

Hansi Flick y Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FCB

La piedra angular del proyecto es y seguirá siendo Lamine Yamal, y cualquier fichaje que se realice, especialmente en el sector ofensivo, tiene que asumirlo: se viene a sumar, no a generar conflictos. Es la antítesis conceptual de lo que ha ocurrido en el Real Madrid con Kylian Mbappé.

A Julián Álvarez se le ha sumado en los últimos meses João Pedro, que firma su mejor temporada en la Premier League. Es de los pocos que se salvan del descalabro del Chelsea, donde ha marcado diferencias desde su llegada procedente del Brighton durante el Mundial de Clubes. Allí debutó y, sin proceso de adaptación, fue clave para conquistar el título goleando en la final al PSG de Luis Enrique, que llegaba con el áurea de intocable como vigente campeón de su primera Champions.

Contactos por João Pedro

Deco ha trabajado en silencio y con discreción la ‘operación João Pedro’. Ya conocía al jugador y era de su agrado desde su debut en la Premier. Además, lo ha observado en directo en varias ocasiones durante sus viajes a Inglaterra. Considera que tiene perfil Barça y que reúne las cualidades necesarias para explotar en el Spotify Camp Nou, en una dimensión deportiva y mercadológica que el Chelsea no puede ofrecerle.

Ya ha habido contactos con el entorno profesional del brasileño, que estará en el próximo Mundial con la ‘verdeamarela’ de Carlo Ancelotti. Se le ha trasladado el interés y se han mantenido varias reuniones en los últimos cuarenta y cinco días.

El futbolista, que este lunes marcó un golazo antológico, está muy centrado en esta exigente recta final de temporada para los Blues. Su aportación no está siendo suficiente para sostener a un equipo irregular que no jugará la Champions League la próxima temporada, tras encadenar su sexta derrota consecutiva. Ahora está totalmente enfocado en la final de la FA Cup, donde se medirá al City de Guardiola el sábado 16 en Wembley.

Sus registros ofensivos son muy buenos: suma ya 20 goles (15 de ellos en la Premier League donde ha batido su récord personal) y nueve asistencias. En esta campaña ha dado un paso adelante en su capacidad de finalización y en la comprensión del juego. A sus 24 años, es un delantero que sigue creciendo, con margen de mejora y aún lejos de su techo. Va a más. En ese sentido, su perfil difiere del de Julián Álvarez, que ya es un ‘9’ con una carrera muy consolidada y campeón del mundo con Argentina.

En este casting final, una de las ventajas del brasileño es que su precio de traspaso podría ser inferior al del argentino. Se situaría en una horquilla entre los 80 y 100 millones de euros, mientras que el Atlético que podría tasar a su delantero por 150 ‘kilos’ difícilmente dejará salirlo por menos de 100 millones.

Al margen de otros posibles movimientos en la delantera, como en la posición de extremo izquierdo, Deco, con el respaldo de Hansi Flick, ya ha avanzado en el trabajo para reforzar el ‘9’. El mercado será largo y la resolución de esta carpeta no llegará hasta después del Mundial. Todos los actores implicados, ya sea en Barcelona, Madrid, Londres, Buenos Aires o Río de Janeiro, son plenamente conscientes de ello.