Joao Pedro, la alternativa del Barça a Julián Álvarez

El FC Barcelona trabaja en la confección de la plantilla para la próxima temporada. La dirección deportiva blaugrana está muy satisfecha con el rendimiento del equipo de Hansi Flick en el presente curso, con la Liga a punto de caramelo y la Supercopa de España en las vitrinas del museo, pero es muy consciente de que se necesitan algunos refuerzos, especialmente en ataque, para dar el salto competitivo. Es evidente que el conjunto culé debe mejorar si quiere ser favorito en la Champions League y levantar la 'orejona' más de una década después.

La del '9' es una de las carpetas más importantes que Deco debe zanjar este verano. Más allá de tomar una decisión definitiva con Robert Lewandowski, el máximo responsable deportivo del Barça tiene que encontrar en el mercado a un delantero centro de máximas garantías para asegurar que el nivel ofensivo culé sube algún peldaño. No es ningún secreto, en este sentido, que Julián Álvarez es el nombre que más gusta en los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Joao Pedro, durante un partido del Chelsea / EFE

Desde la capital catalana, sin embargo, se contemplan alternativas a la 'araña', pues las negociaciones con el Atlético de Madrid se prevén complicadas, y más en un escenario incierto a nivel económico en el Spotify Camp Nou. Uno de los nombres que gusta a la secretaría técnica del Barcelona, según ha informado el 'Què t'hi jugues' de la 'Cadena SER', es Joao Pedro. El futbolista brasileño, de 24 años, también genera consenso por su perfil móvil y potencial adaptación al estilo de Flick.

Con un valor de mercado de 75 millones de euros según el portal especializado 'Transfermarkt' y contrato en el Chelsea hasta 2033, el Barcelona podría aprovechar la crisis deportiva del club londinense para sacar adelante la operación. Además, los 'blues' necesitan hacer caja este verano para evitar problemas con el 'fair play' financiero. Como factores que jugarían en contra de los azulgranas en unas hipotéticas negociaciones, las buenas cifras del delantero (19 goles y cuatro asistencias) y el elevado precio (63,7 'kilos') que se desembolsó hace menos de un año para que aterrizara en Stamford Bridge.

Lautaro Martínez, otra opción

Otro nombre que se encuentra en la mesa de Deco es el de Lautaro Martínez. El argentino ha sido vinculado con el Barça muchas veces en los últimos años y, aunque tiene un perfil de '9' más puro que Julián y Joao Pedro, sigue gustando en la capital catalana. El futbolista del Inter Milán es algo más veterano (28 años) y, por consiguiente, tiene más años de experiencia en la élite del fútbol europeo.

Lautaro tiene un valor de mercado de 85 millones de euros y contrato con el Inter hasta 2029. A pesar de que sufre problemas físicos desde mediados de febrero, tiene unos números muy parecidos a los de Joao Pedro (20 tantos y cuatro asistencias). Su fichaje tampoco sería precisamente asequible ni sencillo.