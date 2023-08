Joao Félix: solo vendrá al Barça si hay salidas

El club lo sigue teniendo encima de la mesa, pero necesita que algún jugador ofensivo se marche No hay previsto intercambios de cesiones con el Atlético

El nombre de Joao Félix sigue estando encima de la mesa del Barça. El club blaugrana no lo ha descartado ni mucho menos aunque priorizaba la opción de Neymar, que ya está prácticamente descartada. A Neymar le veían más como un futbolista para ayudar entre líneas y Joao para posiciones más ofensivas. El portugués gusta y se considera una oportunidad de mercado muy interesante. Así se lo han comunicado a su entorno, pero dejando claro que solo podrán ir a por él si sale algún delantero de la plantilla y hoy por hoy está todo parado.

Joao Félix no está en la lista de prioridades del cuerpo técnico, pero el club sí considera que puede ser un futbolista que podría explotar como blaugrana. Por edad, condiciones y precio le ven como una opción muy interesante y han ido manteniendo contactos con su agente, Jorge Mendes, para estar informados de su situación. El Barça esperará a la última semana de mercado, pero tiene complicado inscribir si se firma a un lateral de primer nivel, por lo que le tocará esperar para poder tener entrada.

En el Atlético andan como locos por colocar a un Joao Félix que tiene las relaciones rotas con su entrenador, Diego Simeone. No se hablan. El club colchonero ha intentado colocarle en la Premier, en Italia e, incluso, en Arabia pero el futbolista ha ido rechazando opciones convencido de que puede acabar en el Barça. De hecho, hace unas semanas realizó unas sorprendentes declaraciones declarando su amor al club blaugrana y su intención inequívoca de jugar algún día en el Barça.

Por ahora, no ha habido movimientos directos con el Atlético y se descarta que haya algún trueque de cesiones. El jugador que interesa más al Atlético es Ferrán Torres, pero el blaugrana no desea salir de la entidad blaugrana a pesar de que en el primer partido no tuvo ningún minuto, algo que podría hacerle pensar el futuro. Torres quiere triunfar aquí y ha rendido muy bien esta pretemporada.

Otra opción es la de Ansu. El club blaugrana estaría abierto a una venta e, incluso, una cesión para que tuviera minutos de calidad pero el futbolista no ha abierto la puerta y sigue muy, muy cerrado con la idea de abandonar el club. La opción Ansu se contempla ya que comparte agente con Jorge Mendes y el representante portugués sabe que podría hacer dos operaciones en una: dar salida al blaugrana y colocar a Joao Félix. Ansu tiene el interés de dos equipos de la Premier y también uno muy especial de la Bundesliga. Pero ha dicho 'no'. Mendes, por ahora, no ha forzado la situación ya que se llevó un chasco con la operación Wolverhampton en la que Ansu se negó a entrar para que Rúben Neves viniera al Barça.

Quedan algo más de dos semanas para cerrar el mercado y Mendes ya sabe que Joao Félix depende de alguna salida. Y ayudará a ello. El Barça, además, solo se plantea una cesión pura y dura con el Atlético en el caso de que se diera la oportunidad de firmarle. Y el club colchonero no está para demasiadas demandas. La carpeta Joao Félix no está cerrada, pero sí que muy condicionada.