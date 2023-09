Joao Félix, a SPORT: "Me ha sorprendido tanto cariño del barcelonismo"

El atacante luso atendió a SPORT en exclusiva tras su golazo con Portugal "Siempre dije que quería jugar en el Barça; quizá es por eso que me siento tan querido"

Joao Félix volvió a enfundarse la camiseta de la selección portuguesa casi tres meses después y participó cerrando la goleada frente a Luxemburgo (9-0) en encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2024. Tan solo estuvo media hora sobre el césped, tiempo suficiente para dejar muy buenas sensaciones y un golazo de pieza de museo. Tras el encuentro, el atacante atendió en exclusiva a SPORT para valorar sus primeros días como jugador del Barça.

"Me siento bien, con confianza. Físicamente, también, a pesar de no haber tenido muchos minutos últimamente. Estoy preparado para llegar a Barcelona y empezar fuerte. Quiero trabajar para ayudar al equipo", expresó el delantero.

Preguntado por la posición en la que cree que puede explotar más su fútbol, Joao respondió: "Me veo cómodo partiendo desde el extremo izquierdo. Ya juego ahí desde hace algún tiempo y creo que es donde a Xavi le gusta más ponerme".

El luso ya ha participado en algunos entrenamientos bajo las órdenes de Xavi Hernández e, incluso, llegó a debutar en su primera convocatoria contra Osasuna en El Sadar. "El grupo me ha acogido muy bien. El equipo es joven, así que estoy muy a gusto. Hay un grupo muy bueno que tiene ganas de ganar", apuntó.

Ganas de triunfar

Félix tiene ganas de sumar minutos con la camiseta blaugrana ante su nueva afición en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "Tengo muchas ganas de jugar en Montjuïc delante de nuestros aficionados. Es una pena que no sea en el Camp Nou. Esperamos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos", comentó. Preguntado por el mucho cariño que le viene mostrando ya el barcelonismo, Joao admitió sentirse "sorprendido". "Yo siempre he dicho que quería jugar ahí y quizá es por eso que me quieren tanto".

El portugués sueña en grande y quiere seguir ampliando su palmarés, en el que figura una Liga portuguesa con el Benfica (2019), una UEFA Nations League (2019) y una Liga española con el Atlético de Madrid (2021). "Claro que la Champions es un objetivo real. Todos los títulos que disputaremos son un objetivo, pero vamos paso a paso y con tranquilidad", concluyó.