Joao Félix pone una fecha límite al Barça para definir su futuro

Joao Félix va dando pasos que le alejan del Barça. El jugador portugués sigue priorizando jugar la próxima temporada en el equipo blaugrana pero todo indica que no será posible salvo un giro inesperado en las próximas semanas. Joao Félix ha puesto como fecha límite para definir su futuro el próximo 27 de julio, tal y como avanza el periódico 'Record'. No desea regresar a la disciplina del Atlético y no quiere alargar su destino hasta finales del mercado como el año pasado por lo que las opciones de que acabe en el Benfica son ahora muy grandes a pesar de que aún no hay acuerdo.

El delantero portugués ha dejado claro a su entorno que su prioridad es seguir en el Barça, aunque es improbable que el club blaugrana pueda mover ficha de forma inminente por los problemas de límite salarial. Además, el Barça ya ha dejado claro que solo pujará con una cesión con opción de compra no obligatoria en una operación que al Atlético de Madrid no le interesa en estos momentos.

Y es que el Benfica va con todo para intentar repescar a uno de sus hijos pródigos. El club portugués ha presentado una oferta de 30 millones de euros por el cincuenta por ciento de la propiedad lo que convertiría a Joao Félix en el fichaje más caro del equipo luso en toda su historia. El director deportivo del Benfica, Rui Pedro Braz, está en contacto permanente con el agente del jugador, Jorge Mendes, y espera que el futbolista de su brazo a torcer aceptando una propuesta económica en la que debería rebajar algo su salario para que todo cuadrara. Joao Félix, hasta el momento, agradece mucho el esfuerzo del Benfica aunque todavía no ha dado el visto bueno a la espera de los movimientos del Barça.

Y, por su fuera poco, el Aston Villa también ha dado un paso al frente para intentar la contratación del jugador. En este caso la operación pasaría por un préstamo con opción obligatoria y en el que Joao sí podría mantener su salario del Atlético de Madrid. El Barça está informado de todos los movimientos y tomará una decisión en los próximos días sabiendo que el tiempo se acaba y que no está por la labor de comprar al futbolista ni mucho menos.

Joao Félix se encuentra ya de vacaciones tras la eliminación de la Eurocopa dónde falló el penalti decisivo que apeó a Portugal en los cuartos de final contra Francia. El futbolista ha podido comprobar que aún tiene mucho mercado a pesar de la irregularidad mostrada en los últimos años y jugará el próximo curso en Europa. Hoy por hoy el gran favorito para hacerse con sus servicios es el Benfica.