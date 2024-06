“Joao Félix tiene que parar”

El momento de Joao Félix y su futuro sigue siendo motivo de debate en el mundo del fútbol. Su poca participación en la Eurocopa ha reabierto esa sensación de estar en un momento de estancamiento en su carrera. Su temporada en el Barça ha vuelto a subrayar que de momento su talento no es suficiente para consolidarse en su grande.

Maniche, exjugador de la selección portuguesa y del Atlético, se ha referido al futbolista en una entrevista al diario AS. El portugués cree que Joao tiene que hacer una profunda reflexión sobre qué no está haciendo bien para no llegar a las expectativas que creo su irrupción en el Benfica.

¿Qué pasa con Joao?, le preguntan. Y responde: "No lo sé. Te cuestionas por qué se ha estancado, creo que en el fútbol con talento sólo no llega. Hay que ser competitivo", empieza diciendo.

"También hay que escuchar, ser más humilde… João tiene talento, pero de esto ya hablábamos hace cuatro años y en todos los clubes en los que ha estado no ha conseguido jugar: aparece diez partidos, luego no; después otro poco, luego nada. Es muy inconstante. Debe parar un poco. Pensar qué ha hecho. Puede hacer las cosas de manera diferente".

Para Maniche aún está a tiempo para cambiar de chip. "Al principio, cuando jugamos, somos inmaduros. Por eso los errores se cometen ahí. Pero más tarde ya no puedes fallar porque el fútbol no para y vienen nuevos jugadores distintos. Hay que estar siempre disponible. João debe cambiar de mentalidad, tener más competitividad. Todos queremos eso. Que consiga la estabilidad, también la emocional".