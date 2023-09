"Joao Félix no solo le gusta al presidente, nos encaja a todos"

A pesar de que a lo largo de estas semanas se había comentado que solo el presidente apoyaba la incorporación del atacante, el técnico de Terrassa lo ha desmentido "Le daremos todo el cariño, cualquier ayuda para que se sienta bien. Tiene un talento extraordinario. Depende del rendimiento pero creemos que nos puede dar muchísimo. Estoy ilusionado"

Los mensajes desde un sector de la prensa durante el verano apuntaban hacia que Xavi Hernández no era muy partidario de Joao Félix. Fue algo que sobrevoló el ambiente cuando el jugador decidió hacer aquellas explosivas declaraciones al periodista Fabrizio Romano y cantar a los cuatro vientos su amor por el Barça.

Era pregunta ineludible en rueda de prensa y Xavi ha sido claro. De hecho, ha respondido haciendo alusión a esa rumorología. "Nos encaja a todos, no solo al presidente. Es un talento natural, un jugador rápido que puede jugar por la izquierda, por dentro, se puede adaptar a las tres posiciones de arriba. Nos ayudará muchísimo al igual que Cancelo", ha comentado.

SIN ENTRAR EN CÓMO ESTABA EN EL ATLÉTICO

Acerca de si se encontrará en el Barça con un ecosistema diferente al del Atlético, el vallesano no ha querido hacer referencia a su situación en el club colchonero. "No quiero entrar en cómo estaba allí, no me conviene. Le daremos todo el cariño, cualquier ayuda para que se sienta bien. Tiene un talento extraordinario. Depende del rendimiento pero creemos que nos puede dar muchísimo. Estoy ilusionado".

Un compañero de la prensa lusa ha ahondado en las llegadas de Cancelo y Joao Féliz. Y ha intentado 'buscar' a Xavi por