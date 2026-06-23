Joao Félix: "Julián Álvarez tendrá sus razones, ahí dentro pasarán cosas que solo él sabe"

Estalló el 'caso Julián Álvarez'. Después de unas semanas aparentemente tranquilas, el delantero argentino hizo público su deseo de "cumplir un sueño" y fichar por el FC Barcelona y marcó un antes y un después en el culebrón. El Atlético de Madrid sigue sin dar su brazo a torcer y ya ha exteriorizado, a través de Miguel Ángel Gil Marín, que el club blaugrana "cree que puede ningunearnos" pero "lo que en realidad está mostrando es una forma de actuar que le define".

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en juego, muchos futbolistas pasan por zona mixta y responden a las preguntas de los periodistas. En este sentido, el exjugador de Barça y Atlético de Madrid Joao Félix ha sido cuestionado por las declaraciones de Julián después de la victoria de Portugal contra Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo, goles de Nuno Mendes y Rafa Leao y un último tanto en propia puerta.

Aunque Joao Félix no se ha querido 'mojar' mucho, sí que ha opinado al respecto. "No te puedo comentar mucho, tampoco me quiero meter en eso, pero él tendrá sus razones. Ahí dentro pasarán cosas que solo él sabe. Hay cosas que se quedan entre el jugador y el club. Que sea feliz y haga lo mejor para él", ha declarado en 'El Partidazo de COPE'.

Preguntado por su buena temporada con la camiseta del Al-Nassr (26 goles y 19 asistencias), el futbolista portugués ha sacado pecho. "Fui ahí para mejorar y jugar en mi posición. He hecho una buena temporada, pensando en estar bien para ayudar a Portugal en el Mundial. Estoy bien y confiado", ha celebrado.

También ha aprovechado la ocasión Joao Félix, en este caso en 'DAZN', para defender a ultranza a Cristiano Ronaldo tras las críticas que recibió después del debut en el Mundial: "Con él siempre se hace ruido, lo haga bien o mal siempre quieren más de él. Qué culpa va a tener en el primer partido si no le han llegado balones, es el mejor jugador dentro del área y hay que darle el balón ahí. Hoy lo ha tenido y ha marcado dos goles".