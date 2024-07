Joao Félix, a contrarreloj

El Atlético de Madrid cada vez empieza temerse más que Joao Félix deba reincorporarse a la disciplina rojiblanca, algo que no gustaría para nada al Cholo Simeone. Al delantero le queda una semana de vacaciones después de su participación en la Eurocopa y, a partir del próximo fin de semana, sería citado de nuevo para entrenarse con el cuadro colchonero.

La opción de continuar otro año como cedido en el Barça está encima de la mesa, aunque el Atlético prefiere cerrar el caso con un traspaso. En este sentido, el Benfica es el único club que ha movido ficha.

La entidad lisboeta podría pagar 20 millones de euros para hacerse con la mitad de los derechos del futbolista. El Atlético tasa al jugador en unos 60 millones, por lo que se trabaja en alcanzar algún tipo de acuerdo.

Si Joao Félix volviera a explotar en la que fue su casa, a sus 24 años aún estaría a tiempo de volver a una gran Liga europea y revalorizarse. Esta es la baza que juega el Benfica para convencer al Atlético para hacer la operación, pensando más a medio plazo que en el dinero que ganaría de inmediato por el traspaso.

Cabe recordar que Joao Félix renovó la temporada pasada por el club colchonero por una temporada más, hasta 2029, para salir cedido al Barça y bajar su amortización ya que el Atlético pagó 120 millones de euros en 20219 para hacerse con sus servicios.

Ni Manchester City ni Aston Villa

Su representante, Jorge Mendes, ha intentado también encontrarle acomodo en Inglaterra, aunque sin éxito. Hubo la tentativa de negociar con el Manchester City un trueque con Julián Álvarez. Una opción que desde el Etihad fue rápidamente rechazada.

Igualmente, se le ha vinculado con el Aston Villa de Unai Emery. Una posibilidad más realista ya que sería un gran refuerzo para los de Birmingham de cara a disputar la UEFA Champions League. La respuesta, por ahora, sigue en el aire y parece difícil su paso a las islas.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / EFE

En la Premier League dejó mal recuerdo de su etapa cedido en el Chelsea, donde no solo no marcó las diferencia, sino que además se le vio lejos de su mejor contexto futbolístico.

En el Barça ha tenido etapas de todo tipo. Resolvió partidos importantes, como frente al Atlético de Madrid o el Oporto, pero en otros encuentros desapareció y acabó siendo un suplente habitual.

De todos modos, no se puede descartar aún que regrese al club azulgrana si llegados a finales de agosto sigue sin encontrar un nuevo destino. Simeone no contempla la opción de que participe en la gira por Asia, aunque quizá no le queda más remedio si el dinero no llega a las arcas rojiblancas.