Joao Félix confirma (públicamente) que quiere seguir en el Barça

El delantero portugués se siente muy a gusto en el club y espera continuar de blaugrana "Mi familia está muy bien", asegura Joao Félix antes de medirse al Atlético en Montjuïc

Desde que firmó, procedente del Benfica, por el Atlético, Joao Félix nunca se ha enfrentado a los colchoneros. Tampoco ha tenido muchas oportunidades para ello porque durante su etapa en el Metropolitano esta es la segunda vez que sale cedido. La primera fue al Chelsea la pasada temporada. Será, pues, un partido especial para el portugués, que, sin embargo, lo asume con total naturalidad.

En una entrevista concedidad a 'Movistar+', el jugador entiende que "es un partido más de Liga, importante porque son tres puntos". En ese sentido, añade, dando algo más de cariño a su ex equipo, que "no veo a mis compañeros desde hace unos meses y la verdad es que será divertido verlos otra vez". Además, avisa a su actual equipo que "es complicado siempre jugar contra el Atlético y este año están muy bien, enchufados".

¿Celebrará el gol si marca?

Es la pregunta que se hace muchísima gente, pero Joao Félix no lo tiene claro ni tampoco pensado, aseguraba en la entrevista: "No tengo pensado nada específico y no sé, en el momento del partido se verá…". Lo que sí confirmó es que se siente muy cómodo en el Barça: "Estoy disfrutando de todo, del fútbol, del club, de todo...".

Y nada tiene que ver su felicidad con los goles: "No por meter gol o no soy feliz. Las cosas van bien y mi confianza está bien independientemente de si marco o no, pero claro, es un extra más". De ahí que tenga claro lo que espera de su futuro: "Estoy contento acá y, si me quedo, muy bien porque mi familia está muy bien... Veremos en el futuro".