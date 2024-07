João Félix, más cerca del Benfica y lejos del Barça

A João Félix y al Atlético de Madrid se les acaba el tiempo para buscar una solución al luso. A partir de la semana que viene, una vez regresado de sus vacaciones 'post Eurocopa', el delantero luso tendría que tener ya el futuro decidido. La falta de ofertas de clubes ingleses y las negociaciones avanzadas con el conjunto portugués acercan a João a un posible regreso a la que fue su casa. Una circunstancia que, como apuntan desde el diario 'Cmjornal', será una realidad debido a que los dirigentes del Benfica quieren aprovechar en su beneficio.

El Atleti pide 30 'kilos'

Las negociaciones con el Benfica van por buen camino, pero el Atlético de Madrid no está poniendo las cosas fáciles. Quieren amortizar a João y le piden más al Benfica. El conjunto rojiblanco se niega a tasar a João Félix por debajo de los 60 millones de euros, por lo que pretende recibir al menos 30 millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista.

El Benfica incluso admitió haber alcanzado este valor, como informan desde Portugal, con la inclusión de objetivos (variables) de por medio. Sin embargo, ante la falta de alternativas inmediatas para el futbolista del Atleti, el Benfica pretende presionar al Atlético para que baje el precio.

Cabe recordar que João Félix renovó la temporada pasada por el Atleti por una temporada más, hasta 2029, para salir cedido al Barça y bajar su amortización, ya que el Atlético pagó 120 millones de euros en 20219 para hacerse con sus servicios.

Ni Barça, ni Atlético, ni la Premier

Diego Pablo Simeone no quiere a João en su plantilla y en el Atleti temen a que el delantero no encuentre una salida. Si João Félix volviera al Benfica, a sus 24 años, aún estaría a tiempo de volver a una gran Liga europea y revalorizarse. Esta es la 'carta' que juega el Benfica para convencer al Atlético para hacer la operación.

Por parte del Barça, sólo quieren a João Félix en condición de cedido una temporada más a finales de agosto, pero el Atleti quiere deshacerse de la propiedad del jugador. Sin embargo, el conjunto azulgrana tiene alguna posibilidad si las negociaciones con el Benfica no van a buen puerto, porque el Atlético de Madrid se desharía del jugador rápidamente.

En la Premier League dejó mal recuerdo de su etapa cedido en el Chelsea, donde no solo no marcó las diferencia, sino que además se le vio lejos de su mejor contexto futbolístico. El Manchester City de Guardiola y el Aston Villa de Emery eran algunos equipos que se interesaron, pero no están dispuestos a hacerse con la propiedad del jugador. Incluso el Atleti intentó un intercambio por Julián, sin éxito.