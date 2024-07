Joao Félix, cerca del adiós al Barça: Benfica y Atlético, a punto del acuerdo

Joao Félix está a punto de decir adiós al Barça. Atlético de Madrid y Benfica están muy cerca de llegar a un acuerdo de traspaso por el jugador y la operación se cerrará si el futbolista da el OK a su regreso a Portugal. A pesar de que se han filtrado numerosas cifras, el entente podría llegar previo pago de 30 millones de euros por el cincuenta por ciento del pase del jugador, lo que le convertiría en el fichaje más caro de la historia del club luso. Se está avanzando mucho porque el Benfica lo considera una operación estratégica.

Según explica 'Correio de Manha', el Benfica ha puesto todo el empeño tras hablar con el agente del jugador, Jorge Mendes, y comprobar también las dificultades que tiene el Barça para cerrar operaciones en este mercado a causa del límite salarial. El club portugués ha querido avanzarse al club blaugrana y primero ofreció 20 millones por la mitad del pase aunque todo podría cerrarse en esos 30 millones, una cifra que el Barça ni se ha planteado de poner encima de la mesa.

Jorge Mendes informó a Deco de los movimientos entorno al futbolista y el Barça dejó claro que no estaba en disposición de pujar. Interesa el jugador pero solo a préstamo y las negociaciones debían esperar a finales de julio o principios de agosto cuando el club blaugrana tuviera más claro el panorama de mercado y la disponibilidad salarial de la primera plantilla. Mendes entendió que podía avanzar con el Benfica a la espera de lo que decida el futbolista.

Y es que Joao Félix siempre ha priorizado seguir en el Barça y así se lo comunicó a Deco. El jugador estaba dispuesto a esperar, pero la aparición del Benfica le ha hecho dudar por la ilusión que está poniendo el club portugués en repescar a uno de sus hijos pródigos. Joao Félix deberá ajustarse la ficha y ha pedido un proyecto ganador para poder competir en condiciones en Europa y es lo que se está hablando en estos momentos. Si el futbolista acepta, será jugador del Benfica tras la Eurocopa.

En el Atlético de Madrid han cancelado cualquier contacto con el Barça por este tema porque interesa concretar el traspaso con el Benfica. La cifra les cuadra a nivel de amortización del jugador y la pérdida económica es un mal menor. Ficharon a Joao Félix por casi 130 millones de euros y le venderán por un valor total de 60 millones de euros. Cobrarán solo 30 y esperarán que Joao Félix recupere su mejor fútbol para que pueda salir de nuevo traspasado y recuperar así algo más de dinero. Para el Atlético es vital tener solucionado su caso antes del inicio de la pretemporada porque su entrenador, Diego Simeone, no le quería dentro del vestuario.

En Portugal, el posible fichaje de Joao Félix ha despertado una gran expectación. Se trata de la operación del verano en el fútbol luso porque Joao mantiene un gran cartel en su país y todos creen que volverá a ser el jugador decisivo del pasado. El Barça está a la expectativa, pero no pujara. Se han centrado en el caso de Joao Cancelo, que también se ha complicado por la postura del Manchester City, que se ha negado a cederle y solo contempla un traspaso. Aquí sí que el jugador no se ha movido de su postura y no escuchará más ofertas que la del Barça, por lo que el club blaugrana cree que podrán mantenerle.