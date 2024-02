Joao Félix: "Es bueno meter presión al Girona"

Joao Félix jugó como titular por primera vez desde su lesión. El portugués tuvo unos minutos en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Nápoles y ante el Getafe Xavi le otorgó la titularidad. Y el portugués respondió anotando uno de los goles en la convincente victoria contra el conjunto azulón (4-0). De hecho, Joao Félix anotó el tanto que acabó con la resistencia del Getafe, el 2-0, que vino justo después de que Ter Stegen desviara al poste un disparo desde fuera del área de Luis Milla.

El delantero portugués fue sustituido alrededor de la hora de juego debido a la falta de rodaje y espera poder ir alcanzando su mejor nivel físico en las próximas semanas: "Ha sido mi primer partido de titular después de la lesión y aún hay algunas cosas que no me salen, pero con los partidos me irán saliendo y aportaré más al equipo".

Joao Félix tiene asumido que en un club del nivel del Barça no tiene la titularidad asegurada: "La competencia es muy buena, porque nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Por mi parte, intento hacerlo lo mejor posible en mi beneficio y el del club".

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 4 - 0 Getafe de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El luso puso en valor una victoria que ha situado provisionalmente al Barça en segunda posición, a cinco puntos del Real Madrid, a la espera de que el Girona resuelva su partido contra el Rayo Vallecano el lunes (21.00 horas): "Es bueno meterle presión al Girona, porque ahora jugarán sabiendo que están terceros. También es bueno para nuestra confianza".